我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金牛座的投資運勢在寒露期間達到了新的高度，能抓住投資良機。（示意圖／取自photo AC）

▲天蠍座的人際運在寒露期間明顯增強，貴人運尤為顯著。（示意圖／取自photo AC）

明（8）日迎來寒露，代表天氣已經進入深秋，氣溫逐漸轉涼，同時也象徵豐收與能量轉換。命理專家清水孟國際塔羅雲蔚老師就點名，有3個星座在寒露時期，財運會特別旺盛，貴人運及工作運也會一併飆升，讓運勢和荷包都收穫滿滿。金牛座在面對財務問題時一向謹慎周密，擅長制定長期計劃。他們對於資金的管理一絲不苟，累積了不少的財富。寒露時節是收穫的季節，這使得金牛座過去的努力逐漸得到回報，尤其在職場中，穩定的表現終於為他們帶來更多升職或薪資調整的機會。此時，金牛座的投資運勢在這段時期達到了新的高度。由於他們的實際性格與市場洞察力，使他們能在寒露期間抓住投資良機。無論是金融市場中的股票或基金，還是房地產等資產，都可能帶來豐厚的回報。金牛座在寒露期間的人際運也顯得尤為順利，尤其在財務方面能得到貴人的幫助。這些貴人可能提供重要的理財建議或商機，進一步提升金牛座的財運。天蠍座過去持續努力，無論是工作還是理財，都付出了很多心血。這段時間正是他們收穫的時刻，辛苦耕耘終於帶來正財和偏財的回報，工作表現得到了認可，收入也有所提升。天蠍座的人際運在寒露期間明顯增強，貴人運尤為顯著。在財務上，貴人的支持能夠帶來有利的投資建議或關鍵的合作機會，幫助天蠍座推動財務目標。此外，天蠍座對市場趨勢有著敏銳的洞察力，尤其是在投資領域。寒露期間，無論是金融產品還是房地產，他們都有機會獲得可觀的收益。在這段時期，天秤座的投資和理財活動顯得更加順利，無論是股票、創業，還是其他財務選擇，都可能獲得可觀的回報，財務狀況也將變得更加穩定。天秤座的社交運勢強勁，人際關係為財運添磚加瓦。這段時間貴人運尤為突出，天秤座有望在關鍵時刻得到重要的建議或投資機會，促進財務成長。職場運勢的提升也帶來更多收入來源。天秤座的工作表現獲得肯定，有機會獲得加薪或晉升。因此，寒露期間天秤座的財運不僅依靠自身努力，還受到了良好外部條件的支持，是財務累積的好時機。