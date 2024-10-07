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▲梧桐妹（右）透露是修杰楷幫忙買機票，讓她可以悄悄回台灣幫賈靜雯（左）慶生。（圖／梧桐妹IG）

▲梧桐妹（右下）曬出與賈靜雯（右1）、修杰楷（左1）等人的合照，一家人感情相當好。（圖／梧桐妹IG）

女星賈靜雯擁有亮眼外型與絕佳氣質，憑藉《倚天屠龍記》中「趙敏」一角深植粉絲心中。今（7）日賈靜雯迎來50歲生日，一家人決定提前為她慶生，沒想到遠在美國的大女兒梧桐妹（Angel）竟悄悄飛回台灣現身生日派對，讓賈靜雯感動落淚。梧桐妹今日凌晨在IG發文，她曬出與賈靜雯的合照寫下：「修叔叔幫我買機票偷偷飛回來的時候，我就好興奮，想到可以給媽媽一個驚喜就好開心！」畫面中賈靜雯捧著一束粉色花束，站在寫有「Alyssa Happy Birthday」的圓形背板前，臉上洋溢著幸福的笑容，而梧桐妹則站在後方，開心比出YA手勢。梧桐妹在文中透露，原本賈靜雯都沒有發現自己躲在後面，直到看到她（梧桐妹）走出來時，才驚訝到開心落淚。梧桐妹也在文末甜蜜告白賈靜雯：「謝謝媽咪給我的愛，我真的宇宙無敵爆炸的愛你唷。」除此之外，梧桐妹也在限動中曬出與賈靜雯、修杰楷等人的合照，可看出一家人感情相當好，許多粉絲也紛紛留言直呼：「因為他（修杰楷）也把妳當親生女兒一樣疼愛」、「妳好貼心，是很棒的女孩」、「妳就是媽咪最好的生日禮物！」