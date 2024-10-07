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▲週一、週二東北季風增強、水氣最多，北北基宜降雨時間長，且有豪雨發生。（圖／中央氣象署）

▲週三、雙十節水氣減少，北台灣降雨明顯趨緩，不過仍要留意早晚較低的氣溫。（圖／中央氣象署）

▲雙十節後，水氣重新掃回台灣，週五至週末北台灣降雨時間長，中南部也有午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）

台灣民眾注意！近期換季的趨勢越來越明顯，東北季風打卡上班，藏在衣櫃裡很久的外套們要準備了。中央氣象署科長林伯東指出，，今明兩天（10/7、10/8）有豪雨、週三週四（10/9、10/10）趨緩，週五至週日（10/11至10/13）雨勢再起。東北季風除了將涼空氣帶入台灣，也會引進水氣，北台灣民眾從今天開始，就會感受到天氣得不穩定，林伯東指出，台灣附近雲量多，上午北海岸和台北山區有明顯雨勢，；中南部還有午後雷陣雨，也要留意局部性大雨發生。而氣溫驟降在北台灣，未來一週也會挺有感覺，今天下午到明天，北台灣體感濕涼，；高溫方面，北部、東半部攝氏26至29度，中南部攝氏30至31度。雙十國慶許多民眾會早起參與升旗典禮，週四民眾務必要多加保暖衣物，林伯東說明，，中南部、花洞則同樣是早晚偏涼。不過慶幸的是，，中南部則維持上午晴朗，有午後雷陣雨的天氣型態，花東則是位處迎風面，整天偶有降雨。總體來說，週三、週四是各地本週較為舒適的天氣。享受完雙十節較乾的天氣後，林伯東指出，週五開始至週末，東北季風雖然減弱，；北台灣溫度也略降、夜晚偏涼，花東早晚感受偏涼，海上有較強陣風。林伯東總結，台灣從本週開始，預估東北季風主導天氣的狀況會越來越明顯，下週是否還有東北季風？目前還要再觀察。此外，，路徑往北、距離台灣遠，不會有直接影響。