台灣民眾注意！近期換季的趨勢越來越明顯，東北季風打卡上班，藏在衣櫃裡很久的外套們要準備了。中央氣象署科長林伯東指出，本週北台灣氣溫較低，雙十節低溫僅有20度，降雨則是有「3階段變化」，今明兩天（10/7、10/8）有豪雨、週三週四（10/9、10/10）趨緩，週五至週日（10/11至10/13）雨勢再起。

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北北基宜小心豪雨　北台灣又濕又涼

東北季風除了將涼空氣帶入台灣，也會引進水氣，北台灣民眾從今天開始，就會感受到天氣得不穩定，林伯東指出，台灣附近雲量多，上午北海岸和台北山區有明顯雨勢，今晚開始一直到明天，北部降雨最為明顯，北北基宜要特別留意，不僅降雨時間較長，且有局部大雨或豪雨；中南部還有午後雷陣雨，也要留意局部性大雨發生。

而氣溫驟降在北台灣，未來一週也會挺有感覺，今天下午到明天，北台灣體感濕涼，最低溫預計在週五清晨，北台灣約攝氏21至22度，花東攝氏22至23度，中南部攝氏24至25度；高溫方面，北部、東半部攝氏26至29度，中南部攝氏30至31度。

▲週一、週二東北季風增強、水氣最多，北北基宜降雨時間長，且有豪雨發生。（圖／中央氣象署）
▲週一、週二東北季風增強、水氣最多，北北基宜降雨時間長，且有豪雨發生。（圖／中央氣象署）
雙十節天氣預報　北北基氣溫恐剩20度

雙十國慶許多民眾會早起參與升旗典禮，週四民眾務必要多加保暖衣物，林伯東說明，週三和週四國慶日，白天氣溫稍微回升，但夜晚氣溫在北北基，只有攝氏20至22度，感受從涼變成有點冷，中南部、花洞則同樣是早晚偏涼。

不過慶幸的是，週三和週四，東北季風帶來的水氣減少，北台灣雨勢明顯趨緩，只剩短暫雨勢 ，中南部則維持上午晴朗，有午後雷陣雨的天氣型態，花東則是位處迎風面，整天偶有降雨。總體來說，週三、週四是各地本週較為舒適的天氣。

▲週三、雙十節水氣減少，北台灣降雨明顯趨緩，不過仍要留意早晚較低的氣溫。（圖／中央氣象署）
▲週三、雙十節水氣減少，北台灣降雨明顯趨緩，不過仍要留意早晚較低的氣溫。（圖／中央氣象署）
週末水氣又來了　北台灣雨勢再起

享受完雙十節較乾的天氣後，林伯東指出，週五開始至週末，東北季風雖然減弱，但水氣又會增加，北台灣雨勢變得明顯，中南部還是有午後雷陣雨；北台灣溫度也略降、夜晚偏涼，花東早晚感受偏涼，海上有較強陣風。

林伯東總結，台灣從本週開始，預估東北季風主導天氣的狀況會越來越明顯，下週是否還有東北季風？目前還要再觀察。此外，台灣東南側海面，有熱帶性低氣壓正在發展，預估在24小時內有機會發展為今年第19號颱風「百里嘉」，路徑往北、距離台灣遠，不會有直接影響。

▲雙十節後，水氣重新掃回台灣，週五至週末北台灣降雨時間長，中南部也有午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）
▲雙十節後，水氣重新掃回台灣，週五至週末北台灣降雨時間長，中南部也有午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）

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