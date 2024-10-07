我是廣告 請繼續往下閱讀

今年6月間，台北市萬華區發生兇殺命案，68歲的陳姓男子嗜賭，長期向失明的78歲顏姓二房東借錢不還，因不滿遭對方討債，陳男持刀狂砍顏翁致死，犯案後，陳男逃往新竹城隍廟附近，打電話向警方自首，７日上午，台北地檢署依殺人罪起訴陳男，全案將交由台北地院國民法官庭審理。據了解，陳男向顏翁分租萬華區民和街房子，雖然房租有按時繳付，但陳男因有賭博習慣，常向顏翁借錢不還，今年6月間，陳男不滿顏翁討要債務，氣憤持刀刺傷顏翁，之後又狂砍對方致死。陳男犯案後搭火車南下，於新竹城隍廟附近的超商，向店員借電話報警自首「我殺了人」，而法醫相驗死者遺體，發現全身上下有250多處刀傷，另有30多個疑似穿刺傷，檢方今依殺人罪起訴陳男。