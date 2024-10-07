我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳慷仁希望戲劇能打破語言隔閡 。（圖／Busan International Film Festival）

吳慷仁和中國經紀公司「壹心娛樂」簽約後話題不斷，才剛和孫儷拍完戲，就飛到釜山參加國際電影節的亞洲內容暨全球OTT大獎頒獎典禮，他以台劇《有生之年》入圍最佳男主角獎，但最後獎項由中國男星胡歌拿下，但吳慷仁仍表示能參與盛事感到非常開心，「這種開心的感覺來自於對整個劇組的感謝，得到好的編劇、製作人、導演和團隊的幫助。」吳慷仁提到這次藉著《有生之年》來到釜山，讓他非常開心，「這種開心的感覺來自於對整個劇組的感謝，得到好的編劇、製作人、導演和團隊的幫助。」即使看似簡單的花襯衫，卻使他更像高嘉岳。吳慷仁透露自己唯一給高嘉岳的就是「人字拖」，他說，「我有14雙拖鞋，是馬來西亞劇組送的，戲裡穿到戲外，穿壞一雙就換新的。」細膩的巧思不僅符合主角從海島回來的設定，角色也顯得立體。雖然這次在釜山沒能將獎座抱回家，但吳慷仁也憑《有生之年》入圍今年第59屆金鐘獎最佳男主角獎，還有一次封帝機會，即將對上柯叔元、傅孟柏、曾敬驊、劉俊謙等實力派的對手。得知《有生之年》在日、韓兩地播出，吳慷仁對於這部戲能打破語言和文化的隔閡，最主要的元素是「家人」。他認為無論去哪裡，每個人皆有各自的家庭成員組合，或許文化和生活方式不同，習慣和節奏不同，但家庭問題放諸全世界都一樣。而主人翁高嘉岳面對的挑戰，「你的人生到底追尋的是什麼？」這樣的課題必定會引起各地觀眾的共鳴。吳慷仁回想首次造訪釜山，刻意避開觀光客區域，選擇滿是當地人用餐的小店，當時不懂韓文，隨意點了四道菜。沒想到，一道比一道辣，讓不太敢吃辣的他辣出一身汗，直呼，「我的天啊！」，成為他對釜山難忘的回憶。被問及這次是否會再訪那家餐廳，他笑說，「不用了！」