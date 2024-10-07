我是廣告 請繼續往下閱讀

造成學習成績不理想因素多元，小裕上課常發呆、打瞌睡，學習表現不理想，老師多次寫聯絡簿，爸媽也責備他。阮綜合醫院小兒科醫師蔡金燕檢查後發現，小裕患有過敏性鼻炎，長期服藥導致嗜睡影響學習，調整藥物後學習表現大有改善。醫師蔡金燕另分享兩名個案，佳佳經常上課發呆恍神，腦波檢查發現患有失神性癲癇，經藥物治療後學習效果顯著提升；彬彬上課不專心，作業經常沒完成，成績差強人意，診斷顯示他患有注意力缺陷過動症（ADHD），經藥物治療及父母師長配合後，他的學習表現穩定、成績進步。醫師蔡金燕提醒，孩子學習表現不好，家長和老師常誤以為情緒問題或故意懶散。然而造成學習成績不理想因素多元，學習困難背後涉及複雜的生理、環境、基因及神經發展問題，不應簡單歸因孩子「不努力」，只要透過深入檢查與對症治療，將有助改善學習問題。蔡金燕說明，過敏與學習能力密切相關。可藉過敏檢測、改善環境減少過敏原及選擇不引起嗜睡的長效抗組織胺藥物或鼻噴劑，提升專注力。神經發展障礙則包括(ADHD)注意力不足過動症、發展性語言障礙、妥瑞症、自閉症光譜障礙等。兒童神經發展障礙會影響孩子的情緒與學習能力。但透過藥物治療即可穩定腦部活動，改善學習力。蔡金燕強調，父母、老師與醫師對學童都具關鍵性影響，家長和老師應耐心去了解孩子的情況並理性對待，醫師則應透過詳細問診，加上血液和腦波等檢查，確定學習困難的根源，並選擇適當的治療方案。多管齊下必能幫助孩子克服學習障礙，提升學習力，能有健康、積極的成長環境。