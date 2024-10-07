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▲6日深夜，台東縣台11線發生死亡車禍，57歲的鄒姓男子遭撞擊，又被落過的汽車輾壓，屍塊散落一地，現場還有大量女性衣物及用品。（圖／翻攝畫面）

6日深夜，台東縣台11線發生死亡車禍，57歲的鄒姓男子遭撞擊，又被落過的汽車輾壓，屍塊散落一地，現場還有大量女性衣物及用品，警方追查發現，死者鄒男獨居，疑似是花東一帶的慣竊，過去曾因偷竊女性內衣遭判刑，未料昨天晚間發生車禍事故，詳細原因以及肇事責任歸屬，仍待警方進一步調查釐清。據了解，台11線156公里處，6日深夜發生車禍事故，當時28歲王姓騎士，沿台11線快車道由南向北行駛，途中不慎擦撞鄒男，之後鄒男又被33歲羅姓駕駛的汽車輾壓，肢體碎裂屍塊散落，現場還有女性內衣及望遠鏡等物品，騎士王男也摔傷昏迷，送醫治療後恢復意識。警方調查發現，鄒男疑為花東地區的慣竊，散落的女性衣物為其所有，當時鄒男疑似步行，卻遭王男撞飛，又被羅男駕駛的汽車輾壓，但詳細經過還要再釐清。警方也呼籲，夜間行走或騎乘自行車應緊靠路邊，並配戴反光警示裝備，以免發生危險；另駕駛人於燈光視線不明路段亦應减速慢行，以維護交通安全。