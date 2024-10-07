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▲洛杉磯湖人交手鳳凰城太陽的季前熱身賽中，球星「詹皇」LeBron James（左）的兒子Bronny James（右），在第二節被換上場，實現NBA歷史上首次的「父子同場」。（圖／美聯社／達志影像）

NBA季前熱身賽湖人一哥詹皇（LeBron James）的夢想終於成真！6日熱身賽首場打了16分鐘僅拿2分，但賞給對方3火鍋，上演老爸招牌追魂鍋，7日他在第2節登場與老爸同場競技，不過打了9分鐘就有3失誤僅1籃板，得分還掛蛋，反觀老爸詹皇則攻下超過19分。詹姆斯、Anthony Davis第一戰休兵，今天歸隊，詹皇上場16分鐘以12投8中，包括2顆三分球，拿下19分、5籃板及4助攻。由於是熱身賽，詹皇第二節拿15分，幫助湖人帶著領先進入下半場。之後就由輪替出賽。AD出賽18分鐘拿到17分、8籃板，D'Angelo Russell貢獻14分，八村壘13分，Austin Reaves也拿下9分、6籃板和7助攻。湖人上半場打完12分領先，不過下半場輪替陣容不佳，太陽隊第四節打出33：22逆轉，湖人最終就吞下熱身賽2連敗。太陽主力Kevin Durant拿下6分、5籃板及2助攻，Devin Booker12分、2籃板和3助攻，Bradley Beal11分，Josh Okogie15分、菜鳥Oso Ighodaro12分、Collin Gillespie12分、Damion Lee10分。這場比賽，很明顯雙方主力都還在調整，不過湖人目前進度較快，Kevin Durant出手10投僅中3，三分球都落空。