NBA季前熱身賽湖人一哥詹皇（LeBron James）的夢想終於成真！洛杉磯湖人隊今（7）日與鳳凰城太陽的熱身賽中終於上場，比賽進行到第2節時，詹皇的大兒子布朗尼（Bronny James）也上場，上演NBA史上首度父子同台戲碼，也讓球迷們見證這難得一刻。39歲的詹皇今天在熱身賽登場，展現高效率給同隊的大兒子看，詹皇攻下19分，只是湖人末節遭到逆轉，最終以114：118不敵太陽，吞下熱身賽2連敗。
NBA首度父子同台 詹皇創紀錄
Bronny James6日熱身賽首場打了16分鐘僅拿2分，但賞給對方3火鍋，上演老爸招牌追魂鍋，7日他在第2節登場與老爸同場競技，不過Bronny James打了9分鐘就有3失誤僅1籃板，得分還掛蛋，反觀老爸詹皇則攻下超過19分。
詹姆斯、Anthony Davis第一戰休兵，今天歸隊，詹皇上場16分鐘以12投8中，包括2顆三分球，拿下19分、5籃板及4助攻。
由於是熱身賽，詹皇第二節拿15分，幫助湖人帶著領先進入下半場。之後就由輪替出賽。AD出賽18分鐘拿到17分、8籃板，D'Angelo Russell貢獻14分，八村壘13分，Austin Reaves也拿下9分、6籃板和7助攻。
比賽進行到第2節時，詹皇的大兒子布朗尼（Bronny James）也上場，上演NBA史上首度父子同台戲碼，也讓球迷們見證這難得一刻，Bronny James打了9分鐘就有3失誤僅1籃板。
湖人上半場打完12分領先，不過下半場輪替陣容不佳，太陽隊第四節打出33：22逆轉，湖人最終就吞下熱身賽2連敗。
太陽主力Kevin Durant拿下6分、5籃板及2助攻，Devin Booker12分、2籃板和3助攻，Bradley Beal11分，Josh Okogie15分、菜鳥Oso Ighodaro12分、Collin Gillespie12分、Damion Lee10分。
這場比賽，很明顯雙方主力都還在調整，不過湖人目前進度較快，Kevin Durant出手10投僅中3，三分球都落空。
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Bronny James6日熱身賽首場打了16分鐘僅拿2分，但賞給對方3火鍋，上演老爸招牌追魂鍋，7日他在第2節登場與老爸同場競技，不過Bronny James打了9分鐘就有3失誤僅1籃板，得分還掛蛋，反觀老爸詹皇則攻下超過19分。
詹姆斯、Anthony Davis第一戰休兵，今天歸隊，詹皇上場16分鐘以12投8中，包括2顆三分球，拿下19分、5籃板及4助攻。
由於是熱身賽，詹皇第二節拿15分，幫助湖人帶著領先進入下半場。之後就由輪替出賽。AD出賽18分鐘拿到17分、8籃板，D'Angelo Russell貢獻14分，八村壘13分，Austin Reaves也拿下9分、6籃板和7助攻。
比賽進行到第2節時，詹皇的大兒子布朗尼（Bronny James）也上場，上演NBA史上首度父子同台戲碼，也讓球迷們見證這難得一刻，Bronny James打了9分鐘就有3失誤僅1籃板。
湖人上半場打完12分領先，不過下半場輪替陣容不佳，太陽隊第四節打出33：22逆轉，湖人最終就吞下熱身賽2連敗。
太陽主力Kevin Durant拿下6分、5籃板及2助攻，Devin Booker12分、2籃板和3助攻，Bradley Beal11分，Josh Okogie15分、菜鳥Oso Ighodaro12分、Collin Gillespie12分、Damion Lee10分。
這場比賽，很明顯雙方主力都還在調整，不過湖人目前進度較快，Kevin Durant出手10投僅中3，三分球都落空。