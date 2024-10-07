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▲Dcard Video另一成員Roy爆料大書私下喝酒時會肢體接觸女生。（圖／Dcard Video YouTube）

▲大書對於出軌傳聞發文道歉，並宣布將會離開Dcard Video團隊。（圖／大書IG）

「Dcard Video」核心成員大書被前妻爆料出軌，對象還是公司團隊中的新人，讓他的形象一落千丈。最近有網友挖出過去Dcard影片中的蛛絲馬跡，認為大書的私生活問題，似乎早被Dcard Video團隊看在眼裡。像是成員Roy曾說過有叫女友要小心這個人，還爆料大書在喝酒時會故意肢體接觸。大書出軌一事引發眾網友關注，過去的種種言行舉止也被一次全挖出。有網友翻到其中一則影片中，成員Roy就提到，女友與大書交換IG時，他曾提醒女友要「小心這個人」，還示範了大書在喝酒場合時故意搭女生肩膀的伎倆。另一則影片中，大書說：「很多女生會有聖母心，覺得自己可以拯救男生」，一旁的Zona忍不住提問：「你是被拯救的那個嗎？」種種微妙又意有所指的對話，讓網友猜測大書的私生活問題，Dcard Video似乎早已全知情。大書和前妻交往超過10年，去年大書發文坦言已經離婚，沒想到前妻日前在社交平台Threads上公開爆料，娓娓道來2年前發現前夫婚內劈腿，甚至對象還是公司團隊內的成員。她在文中詳述自己在旅行中發現了蛛絲馬跡，之後還組成抓猴大隊，親眼目睹了大書的背叛，還使用了「#帶新人帶上床」和「#我親眼看見他進摩鐵」等標籤，進一步指向劈腿對象身份，讓大書的形象大崩塌，引發廣泛熱議。面對前妻的指控，大書在昨（6）日發文承認自己私事處理不當，對前妻造成了無法彌補的傷害。他表示儘管努力爭取過原諒，最終兩人還是決定離婚。不過他也澄清，新女友是在離婚後才認識的，並非Dcard員工。隨後他宣布退出「Dcard Video」，並向曾經支持他的朋友、共事的夥伴及受到影響的成員致歉。