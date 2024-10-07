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立院藍白聯手擋預算的戰火，延燒到地方議會！台中市綠營議員上周要求市府針對明年度預算新增項目提出具體說明，直到今天開議前，市府仍交不出來。黨團不滿市府持續逃避監督、糊弄議會，在議場集體舉牌抗議，要求本週五提出新增計畫細項，國民黨籍的議長張清照，當場要求市府加強溝通。立法院總預算上週五繼續卡關，台中市議會民進黨團第一時間以車輪戰砲轟，批評中市6名國民黨立委不只在裝睡，而是昏迷逼近死亡的狀態。市議員陳淑華、施志昌、李天生等人憂心，中央由藍白聯手封殺預算，地方的中央補助新計劃將受到何種影響？市府遲遲不進行評估。當時市長盧秀燕表示，立法院吵吵嚷嚷在所難免，韓國瑜、卓榮泰兩位院長都很有智慧，也釋出善意會妥善解決預算之爭。今（7）日議會議程為市長盧秀燕施政總報告，民進黨團總召蕭隆澤昨晚於電話中再度叮嚀，市府今天一定要提出新增計畫細項，豈料正式開議前，副市長黃國榮依例帶領市府全體一級主管赴黨團報告時，主計處長林淑勤對新增項目仍一無所知，引起市議員們憤怒。果然大會一開始，陳淑華就發難，砲轟盧秀燕是「雙標燕」，上屆批評民進黨立委在睡覺，現在要求她為了預算對這屆立委發揮影響力，竟回應不干她的事！擺明了「錯都是別人的錯，盧秀燕都沒錯；功勞都是盧秀燕，別人都沒有」。多位民進黨議員手舉「裝傻市府、糊弄議會；逃避監督、市民受害」的標語牌聲援陳淑華。總召蕭隆澤指出，台中市明年總預算，中央補助高達530億元，占總預算歲入30%，較今年新增20億，對台中市影響巨大，但中央預算被藍白聯手阻擋，市府卻無法清楚說明被退回的預算，對新增計畫的影響評估。多位議員批評，早在上週就已要求，市府必須提供各局處新增項目預算及計畫，以便有效了解地方預算及中央補助之間的實質影響。今天農業局、社會局、水利局、衛生局、教育局、都發局分別清楚說明新增項目及預算金額，主計處卻仍無法將統計資料交給黨團，根本是市府高層一路裝傻到底、逃避監督，受害的是全體台中市民。