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▲王功漁港的知名地標芳苑燈塔。（圖／彰化縣政府）

▲2023年最強漁港頭銜是由高雄的蚵仔寮漁港奪下，但今年暫居第二名。（圖／高雄旅遊網）

▲王功漁港的王者之弓橋。（圖／彰化縣政府）

▲王功漁港的漁港美食區。（圖／彰化縣政府）

台灣的觀光景點除了國外觀光客最愛的夜市以外，更有台灣人常去的老街、漁港等，這些地方更能呈現台灣在地特色。其中針對漁港，台灣各地都有許多在地性質的漁港，北部最具知名度的就屬永安漁港、南部則有南霸天蚵仔寮漁港。不過，根據觀光署最新統計資料顯示，在2024年它們都輸給新冠軍，當地今年前7個月就吸引多達407萬人前往遊玩。據觀光署最新公布的觀光人潮數據，2024年前7個月累計最多遊客數的漁港，是位於彰化縣芳苑鄉的「王功漁港」，一共有407萬多人到此遊玩，更是首次列入統計，就成功空降榜單冠軍，實力相當強勁。接下來的第二名高雄的「蚵仔寮漁港」，前7月累計327萬餘人次；第三名則是新竹的「新竹漁港」，前7月累計145萬人次造訪；第四名則是桃園的「竹圍漁港」，133萬人次前往現場；第五名是桃園「永安漁港」，以130萬人次緊追在後。翻看去年完整數據，度台灣最熱門漁港的頭銜，是由高雄「蚵仔寮漁港」所奪得，全年度吸引577萬餘人次到訪，後續排名也都於今年相同，等於說彰化「王功漁港」在今年首次列入統計，就成為空降冠軍。事實上，彰化「王功漁港」今年表現極度強勢，7月中旬的可說是功不可沒，讓當地在7月份單月就狂吸引66萬人次到訪，璀璨的煙火秀再加上海洋音樂節、千人烤蚵、氣墊樂園等特色活動，還有祈福嘉年華前往王功地區信仰中心－福海宮，讓王功當地度過了極度熱鬧的7月份。事實上，王功漁港是相當古老的漁港，早在清朝時期就已經是台灣重要及繁榮的港口之一，經典的「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖」口訣，其中「番挖」就是王功漁港所在地「芳苑」的古名。過去王功漁港的鼎盛時期，港口漁船相當多，也產生了「王功漁火」名景，成為彰化八景之一，但近年漁船數減少，盛況已經走入歷史。不過王功漁港可沒有因此而沒落，漁港新建設也在近年陸續出現，包含漁港美食區、王者之弓橋、生態景觀橋、親子互動遊戲區等，還能看到歷史悠久又美麗的芳苑燈塔。至於王功漁港Google地標評價不如北部的永安、竹圍，南部的蚵仔寮，僅有1983則評論，但是仍獲得4.2顆星的極高好評，王功漁港的夕陽美景，美味烤蚵皆獲得極佳口碑，也難怪王功漁港能在2024年竄升為台灣最強漁港。