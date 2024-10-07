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▲YouTube頻道「Dcard Video」擁有百萬粉絲，成員大書給外界幽默暖男的形象，沒想到日前遭前妻爆料婚內出軌。（圖／大書IG）

▲一名網友曬出大書和Una並肩走在路上的照片，兩人看起來儼然像對情侶。（圖／翻攝自Dcard）

YouTube頻道「Dcard Video」擁有百萬粉絲，成員大書給外界幽默暖男的形象，沒想到日前遭前妻爆料婚內出軌，對此，大書也發文道歉，宣布退出團隊，網友循線比對，瘋猜小三是團隊的前實習生Una，有網友曝光去年（2023）5月大書剛離婚出現在街上的照片，當時他的身邊就跟著Una，如今消息爆發，這張照片也成為鐵證，引來超過千人朝聖，直呼：「好猛！」一名網友在論壇Dcard發文，透露最近看到大書的文章，突然想起來去年（2023）在中壢火車站附近逛街有看到他，「旁邊還有一位女生，注意後發現好像是那時候新來的實習生。當時覺得有點怪怪的，不會吧？後來朋友和我說應該是為了拍攝我也就沒多想。」她本來想上前問是否能合照，但因為趕時間，只匆匆拍下照片和朋友分享就離開。沒想到如今時隔1年半，卻應證原PO的直覺是對的，「沒想到真的如我想像的那樣。」從曝光的影片中可以看到，只見大書和Una戴著口罩，並肩走在路上，看起來儼然就是對情侶，貼文一出，立刻引來網友熱烈討論，不少人紛紛直呼，「好猛，明目張膽到這種程度，前妻真善良現在才讓他從低卡（Dcard）畢業，時間管理大師」、「妳拍得⋯⋯超級清楚又好看。」在大書出軌的風波傳開後，網友比對時間線，發現介入大書婚姻的小三疑似是Dcard團隊的前實習生Una，Dcard有不少網友在討論串爆料，不只一人目擊他們，「當初在某間火鍋店跟信義新光三越那邊看到他們一對，一直在想那個女生好眼熟！朋友跟我一起目睹，原來是劈腿啊」、「我之前跟我朋友也在中山捷運附近目睹他們一對，但當時他們好像在小吵架，男的在哄女的。」