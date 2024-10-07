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美國職籃NBA達拉斯獨行俠隊今（7）日在主場進行官方訓練，並開放球迷進場觀看。在訓練尾聲時，Luka Doncic上演一記全場超大號單手投籃，成功命中後，隊友Dereck Lively竟拿毛巾砸向Doncic。事後得知，Lively因不相信Doncic能夠投進此球，雙方打賭10萬美元（約合新台幣320萬元），最終Doncic輕鬆贏得了這筆賭注。在Doncic出手前，Lively曾在他耳邊試圖干擾投籃，但Doncic僅揮了一下，便以單手天鉤將球投進。命中後，現場球迷紛紛歡呼，Lively則先是一臉傻眼，隨後從隊友手中搶下毛巾砸向Doncic，表情十分無奈。訓練結束後，Doncic在社交媒體X（前Twitter）上轉發了自己命中投籃的影片，並標記Lively，寫下「10萬美金」。此舉引來不少網友留言，有網友評論道：「如果你要找人打賭這種花式投籃，絕對不要找Doncic。」本日官方訓練結束後，獨行俠將於明（8）日上午8點迎來季前熱身賽，主場對戰孟菲斯灰熊隊。這場比賽也將是Klay Thompson轉隊獨行俠後的首場亮相賽。