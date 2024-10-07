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▲當年16歲的田馥甄不顧形象扮醜表演「搖滾豬」，反差形象令觀眾印象深刻。（圖／Threads）

▲田馥甄應小S要求，邊吹直笛邊鬥雞眼，萌樣令粉絲笑翻。（圖／YouTube）

▲田馥甄憑著仙氣十足的外貌和獨特嗓音，獲得大批粉絲支持與喜愛。（圖／田馥甄臉書）

金曲歌后歲田馥甄（Hebe）為女子天團S.H.E成員，單飛後憑著仙氣十足的外貌和獨特的空靈唱腔，獲得大批粉絲支持與喜愛，有「文青系女神」的稱號。事實上田馥甄是搞笑美女出身，她曾在天王吳宗憲的節目上無厘頭表演「搖滾豬」、「鬥雞眼吹長笛」，如今片段再被翻出，也令粉絲笑翻直呼：「超經典片段」、「黑歷史！」當年16歲的田馥甄第一次上電視，登上節目《我猜我猜我猜猜猜》的「無厘頭美少女」單元，一出場甜美外型立刻掀起全場驚呼。主持人吳宗憲先是問她為什麼綽號叫「搖滾豬」，田馥甄自豪表示因為自己會表演「搖滾豬」。接著田馥甄便猙獰地撐大眼睛、嘴巴和鼻孔，捏起臉頰和眼角，跟著節拍擺動，完全沒偶包的演出逗得台下觀眾哄堂大笑，連小S也在一旁表示：「天啊！怎會有美女願意這樣破壞形象！」隨後小S便考驗田馥甄使否能夠表演鬥雞眼吹長笛，她也毫不猶豫答應，一邊演奏一邊鬥雞眼，模樣相當逗趣，令在場觀眾印象深刻。該片段也時常被粉絲來考古，笑稱根本是田馥甄的黑歷史，也有許多人直呼「超級反差」、「好可愛」。