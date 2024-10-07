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台中市議會今（7）日進行市長施政報告，市議員施志昌批行人違規罰單繳納超不便，只有違規當地分局繳款以及郵局劃撥兩個選項，六都也只剩下台中與台南無法於超商繳費，中市警察局局長表示，目前已經在規劃，希望明年四大超商繳費就能上路。施志昌指出，日前他接獲陳情，行人於東海大學附近「步行」違規穿越雙黃線，由警察開單處以罰鍰，當然違規了依規定繳納罰單民眾也無意見，但問題是台中市行人繳納罰鍰之管道與汽機車不同，無法用超商、信用卡、電子付費之方式繳納，只得由郵局劃撥、違規地點的警察分局繳款等兩種方式繳款。施志昌批評，市府想盡辦法增加經費添加設備開單，卻不願增加經費完善繳納罰鍰的系統，將這些成本轉嫁給市民根本擾民！此案如果要到所謂的當地方局，就必須跑到烏日分局去，可以說相當浪費交通與時間成本。而如果要郵局劃撥，民眾還必須自行致電分局查詢繳款帳號，開單當下也無任何資訊，台灣作為科技大國，但現在台中繳個罰單卻相當落後。施志昌指出，目前全台六都除台中市與台南市以外，其餘直轄市皆可至超商付款等便於民眾繳納罰鍰。他要求，台中市政府必須盡快推出線上或是超商繳費的方案。中市警察局長李文章表示，目前警局已經在評估與四大超商合作的方案，希望明年就能上路。