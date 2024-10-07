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蘋果在上月的發表會上大推iPhone 16新機，但Apple Intelligence功能卻未能一次到位，功能不斷延後問世，且時間點不明。《彭博》今搶先爆料，提到蘋果AI功能將在10月28日開始，分階段釋出。根據彭博報導，Apple Intelligence 將於10 月作為 iOS 18.1 作業系統的一部分問世，彭博知名的蘋果消息爆料記者葛曼指出，(Mark Gurman)，蘋果花了一些時間推出該產品，確保功能無誤，並能夠支援其人工智慧雲端伺服器上的流量。報導提到10月底開始將推出的新功能，11月第一波將可能推出包含新的撰寫輔助書寫工具，使用者將能在任何地方進行改寫和文本摘要校對工作；18.2版本也將與ChatGPT進行跨平台合作用 AI 生成表情與圖像的Genmoji；明年預計會推出新的Siri助理，該版本Siri將與蘋果AI結合，更精確控制App資訊和答詢能力；相簿照片也將有自動製作回憶影片的功能設定。報導還提到，未來蘋果的產品發布將變得更加分散。蘋果計劃在明年下半年推出幾款硬體，考慮到蘋果計劃在 2025 年的時間裡對 iOS 18 進行重大更新，這項計畫看來似乎有些道理。彭博指出，蘋果將於10月下旬發布另一波硬體新品，其中部分產品有望於11月1日發售，包含14吋 MacBook Pro（M4）、14吋/16吋 MacBook Pro(M4 Pro / M4 Max)、新款iMac（M4）、新款Mac mini Pro（M4 / M4 Pro）、新iPad mini。