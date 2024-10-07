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立院藍白聯手擋預算的戰火，延燒到台中市議會！上午被綠營抗議的市長盧秀燕，下午答詢藍營議員時，強調她有非常大的信心，兩院院長卓榮泰與韓國瑜喝完咖啡後「一定會和解」，中央預算也會調整，因為卓榮泰的人格特質，就是人和又擅長協調溝通，對於立法院的建議會依法採納，她強調「別的院長我不知道，但他一定會做的」。立法院藍白聯手擋預算的風波，延燒到地方議會，民進黨團不滿市府持續逃避監督，遲不提出新增計畫細項，今（7）日上午集體舉牌向盧秀燕抗議。下午盧秀燕答詢藍營議員賴義鍠時，對此提出3點說明。盧秀燕說，若中央總預算發生問題，明年度預算可比照今年度支用，「了不起明年按照今年施政」，至於會有一點影響的，是新增項目能否動支。但這部分很複雜，例如此次發生爭議的禁伐補償條例，屬於新法定項目，中央沒有編列，因此沒辦法算出來，要等兩院長喝了咖啡之後，決定預算要不要重編與補件，才知台中市原住民可以被分配多少預算。盧秀燕說，喝完和解咖啡後，中央預算要改編7成或8成，將連動到地方，現在沒辦法算出影響的結果。其二她認為，目前中央的進度不會影響台中市議會的預算審查，因為依據議事日程表，11月中旬才開始分組審查，但她斷言「（中央）這個月就要喝和解咖啡了，這個月一定會有結果」，各縣市依和解咖啡談的比例與結果，才能進行調整。她指出這問題全國各縣市都會碰到，現在談影響有多大，言之過早。接著她重申「我有非常大的信心，一定會和解」，立法院現在請行政院依法退回預算重編，盧秀燕斬釘截鐵的說「以卓院長的個性他一定會編的、一定會修正」，因為「卓院長人和很好，而且擅長協調，這是他的人格特質」，對於立法院建議依法採納，卓榮泰一定會做，她說「別的院長我不知道，但卓院長人和又擅長協調溝通，我相信他們的協調一定會成」。