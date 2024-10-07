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前駐泰國代表莊碩漢涉性騷擾女部屬，監察院今年7月間通過彈劾莊碩漢，移送懲戒法院審理。懲戒法院判決莊碩漢撤職並停止任用2年，另罰款新台幣30萬元。可上訴。監察院指出，莊碩漢在任職駐泰代表處大使兼館長期間，在出差執行公務時，違反乙女意願握乙女的手，以及要求乙女到其房間討論修改致詞稿等，言語及肢體性騷擾行為，令乙女感到害怕、不舒服及被冒犯，但礙於其權勢不敢伸張。監察院認定，莊碩漢的行為違反性別自主分際，已符合性別工作平等法的性騷擾定義，外交部也做出相同認定。莊碩漢的性騷擾行為，不僅侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重影響外交人員之聲譽及形象，有違公務員服務法相關規定，情節重大，7月間通過彈劾莊碩漢，移送懲戒法院審理。莊碩漢答辯指出，他曾擔任民意代表，個性隨和不拘小節，與下屬同事來往均如同朋友一般，是以或因無心舉動未注意分際，引起他人誤會，他並無任何一丁點騷擾的企圖，因此引起乙女誤會及不快，深感抱歉。他自省確實性別意識不足，未能與時俱進，致引起輿論關注，也特此向國人致歉。莊碩漢表示，經此一事，他的名譽及家庭均受到極大衝擊，身敗名裂，難以面對親友，身心受創甚深，所幸尚有信仰支持方能渡過此艱難時刻。他也對此事深刻反省，在性平的觀念有更多體認及成長，尚請法官明察，從輕處分。懲戒法院認為，莊碩漢身為外館的主管，竟不注意自身言行，騷擾下屬，未能謹慎，而有損害機關形象、政府信譽的違失行為，犯後尚能坦承行為不當，並表達歉意，判決莊碩漢撤職，並停止任用2年，併罰款30萬元。可上訴。（編輯：張銘坤）