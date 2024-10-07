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新北市永和區某幼兒園爆疑似虐童案，家長控訴女兒疑遭教保員粗暴推拉及咬傷臉部，已報案並由警方通報教育局。教育局表示，啟動調查，若調查屬實將嚴懲行為人及園方管理疏失。民進黨新北市議員張嘉玲今天在議會召開某幼兒園疑似虐童案記者會，家長出面控訴2歲多的女兒8月間送到永和某連鎖幼兒園就讀，身體陸續出現一些瘀青傷痕，懷疑是遭教保員不當管教，9月11日更發現女兒臉部腫脹並有大片疑似咬痕的傷痕。家長表示，幼兒園園長、老師堅稱是玩具造成並道歉，但拒絕提供監視畫面，到醫院驗傷時，醫生也認為是咬痕且不排除是大人所為，由於女兒因受創後情緒起伏，且有夜驚大叫等情形，甚至經過幼兒園都面露驚恐，因此，還到台大醫院兒童身心科看診。家長表示，9月12日就報警，由警方通報教育局。但教育局遲遲沒有處置作為，他才會向議員陳情；警方在調監視畫面時，8月監視畫面疑似被消除了，警方調到9月監視畫面，看到老師不止對他女兒有粗暴推拉，還對其他學生有一些不當管教，肢體動作非常粗暴。張嘉玲表示，小朋友8月5日去幼兒園上課，從12日起多天，身體都陸續有瘀傷出現。報警後，警方雖通報教育局等單位，但教育局迄今未通知家長有後續調查。她9月26日接到陳情就要求教育局處理，結果也未獲通知。張嘉玲表示，如果調查屬實，鄭姓教保員恐涉傷害罪嫌，警方調不到8月的監視畫面，園方也涉湮滅證據刑責；永和分局副分局長陳良良表示，受理報案後，已報請檢察官指揮並已完成相關蒐證調查。教育局科長黃英培表示，教育局於9月12日晚間接獲警察局通報，隔日就前往幼兒園稽查，並要求疑似行為人的教保員停職接受調查，也對園方刪除監視器影像規避檢查，裁罰新台幣30萬元。他表示，教育局目前進行實際勘查與訪談等調查程序，若調查屬實，教保員確有不當管教幼生情形，最重可裁罰60萬元，且終身不得擔任教保服務人員，另幼兒園最重裁罰6萬元。媒體在記者會現場電話訪問涉案園方，園方表示，警察已查扣監視畫面，教育局也啟動調查，老師已停職，因此，將視調查結果再做說明。（編輯：陳清芳）