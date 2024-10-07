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投資人減緩對美國經濟衰退的擔憂，激勵美股四大指數上週五（4日）全數走高，其中道瓊指數再寫歷史新高，費半指數也強漲逾1%，因此激勵台北股市今（7）日開盤上漲176.53點，成功站上所有均線，盤中在電子股領漲之下，最高來到22719.07點，終場上漲399.85點或1.79%，收在22702.56點，日K拉出一根紅K棒，成交量為3769.14億元。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數終場上漲3.3點或1.23%，收在相對高點271.02點，同步站上所有均線，成交量為1216.24億元。今日個股成交量排行榜前五名：新光金、精金、立碁、鴻海、群創；個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、聯發科、聯亞、上詮。權值股全數走高，權王台積電跳空開高、以993元開出，盤中最高一度來到1010元，終場上漲28元或2.87%，收在1005元，再度站上千元關卡，貢獻大盤指數就有219點，也就是說今日有超過一半的漲點是台積電貢獻的；鴻海也以199元開出，距離200元只差一步，可惜盤中上攻力道不足，終場上漲3.5元或1.8%，收在197.5元，貢獻大盤指數就有14點；同樣盤中無力的還有聯發科，今日以1250元開出，盤中最高來到1295元，盤中一度回測平盤價1230元，終場上漲20元或1.63%，收在1250元，貢獻大盤指數就有10點。此外，台股今日再現16千金，除了台積電站上千元之外，亞德客-KY今日以千元開出，盤中最高一度來到1025元，雖然盤中一度翻黑，跌落千元，不過終場上漲16點或1.6%，收在1015元。台積電再度站回千元，半導體股也同步走高，研調機構DIGITIMES的分析師陳澤嘉預估，2024年全球晶圓代工業營收估達1591億美元、年增達14%，2025年營收可望成長16%；至2029年，全球晶圓代工營收將突破2700億美元，2024-2029年複合年均成長率（CAGR）將達11.5%。其中，AI/HPC應用帶動先進製程與先進封裝需求強勁，是未來5年推升晶圓代工產業營收成長主要動能。激勵半導體股走高，類股指數漲逾2%，辛耘、矽力-KY、濾能亮燈漲停，凌陽創新、弘塑上漲逾9%，均華、昇陽半導體、訊芯-KY上漲逾8%，創意漲逾6%。此外，鴻海科技日將在明日10月8日與9日一連兩天舉辦，再加上鴻海第三季財報繳出好成績，激勵鴻家軍股價接力走高，正達亮燈漲停來到38.5元，台通、訊芯-KY上漲逾8%，榮創上漲逾7%，中揚光、東捷漲逾6%。光通訊族群今日也掀起漲停潮，其中包括光聖、聯光通、創威、德勝、光環、上詮，其餘各股也有表現，榮群漲逾6%，統新、東典漲逾4%，波若威、仲琦漲逾3%。