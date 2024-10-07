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中檢辦九州博弈集團案，查出刑事局前警政監林明佐涉洩密，起訴集團總裁陳男等32人，台中地院今天首開庭，提訊集團幹部與第三方支付公司負責人，2人皆否認認識陳男及洗錢等罪。台中地院今天針對九州博弈集團案件首次開準備程序庭，提訊集團幹部洪男與李男出庭，其中洪男被檢方指控為集團高階管理幹部，受集團總裁陳男指揮操縱多個賭博網站幹部，並收取人頭帳戶透過第三方支付OnePaid（萬付通）進行洗錢。李男則被控受九州集團總裁陳男指示成立公司，開發萬付通系統、「無敵娛樂王」遊戲平台，並與集團成員、曾任電競聯盟前董事長的徐女簽約，合作開發博弈遊戲。洪男出庭時，只承認賭博等罪，否認涉及洗錢、指揮操縱賭博網站幹部，他辯稱只有代理THA賭博遊戲，並透過經銷商史姓男子銷售分潤，未參與九州集團營運，也不認識集團總裁陳男。李男出庭時則否認檢方所有指控，辯稱公司是透過1名菲律賓華僑凱文（Kevin）擔任金主成立，萬付通是合法第三方支付，主要從事網路電商賣方的代收業務，否認知情萬付通與賭博網站架接及收受詐騙款項洗錢，否認與九州集團有關聯及合作。李男的辯護律師並稱，賭博網站不太可能透過合法第三方支付入、出金，使用第三方支付還要扣手續費，若都是同集團經營直接向賭客收取賭資即可，何必多此一舉。檢方則回擊，第三方支付設有防火牆，賭博網站要出入金都要開權限，萬付通公司一定都知情，且公司的銀行收付款項明細，都有記載九州集團公司款項，博弈網站與萬付通是同集團，且使用第三支付是為達到快速出入金的目的，當時檢警偵辦詐騙金流向萬付通公司函詢，業者回覆假資料，有隱匿洗錢罪證之嫌。台中地院預計9日、21日再召開準備程序庭，預計傳喚集團總裁陳男及林明佐等人。中檢查出位於台中的九州博弈集團，旗下管理的科技公司開發第三方支付系統萬付通，提供博弈及詐騙集團洗錢犯罪，檢方並發現刑事局前警政監林明佐擔任台中市刑警大隊長時，涉嫌於獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時，洩漏偵查秘密給集團成員，全案今年8月間檢方偵結起訴陳男等32人。（編輯：李淑華）