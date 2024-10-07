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國民黨今（7）日召開記者會踢爆，基隆市府正全力救災，但罷樑團體卻罔顧災情持續搞政治，甚在基隆快樂開唱，且罷樑團體在募資平台上募款700餘萬，不受目前法律規範，顯然刻意規避政治獻金法。國民黨發言人楊智伃表示，基隆遭遇嚴重災情，基隆市長謝國樑守護基隆持續勘災，但罷樑團體卻持續羞辱謝國樑，甚至還在基隆開演唱會歡樂開唱，與謝國樑不分日夜的努力勘災身影形成強烈對比。楊智伃質疑，罷樑團體批評北北基桃為了救謝國樑的選情而放颱風假，難道都沒看到基隆的嚴重災情？難道這些假不該放？楊智伃強調，反惡罷、護基隆的事實專區早已上線，歡迎大家多利用專區來釐清事實真相，以圖卡或短影音的宣傳，告訴所有的基隆人停止謊言跟仇恨，10月13號一起出門投下不同意票，守護善良的基隆。台北市議員詹為元指出，罷樑團體在臉書廣告大灑幣，一個月下19萬的高額廣告費，金額比2022年代表民進黨參選的蔡適應還多，錢從那裡來？詹為元揭露，罷樑團體在募資平台上募款700餘萬，不受目前法律規範，顯然刻意規避政治獻金法，以取巧的管道進行不受限制的募款。詹為元強調，罷樑團體自己不守法，還口口聲聲說自己合法報稅、公開透明。他要問罷樑團體，捐獻者的資料有上報監察院嗎？每一個捐獻者有捐款上限嗎？未來罷樑團體所謂的會計報告，有上傳給政府監督嗎？答案是都沒有，罷樑團體若可以規避合法監督管道，以後政治獻金法乾脆廢除，所有政治人物都不需要被監督政治獻金，這樣的雙標，跟「綠能你不能」有何不同？基隆市黨部發言人潘艾嘉表示，對於罷樑團體以募資平臺進行違法募資，今年6月發函到內政部詢問，內政部指監察院應該要依法處理，結果監察院並沒有立案；8月份正式向監察院提出檢舉，迄今監察院並沒有任何作為，令人不禁懷疑監院是否要等這些違法募得的政治獻金花完以後才開始辦，還是要等10月13號的罷免投票後才開始辦？潘艾嘉抨擊，監察院如此怠惰職務，她奉送4句話給監察院「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，呼籲監察院應在罷免案結束之前有所回應處理，也呼籲所有的基隆市民，10月13號一定要出門投下不同意罷免的一票，停止政治惡鬥，還給基隆市民幸福的生活。