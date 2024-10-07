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▲「AI慕光城」接待中心投入更多資源與人力，修復升級，將以全新面貌服務顧客。（圖／清景麟集團提供）

▲清景麟集團與三地開發集團攜手推出的高雄亞灣區頂級建案「AI慕光城」。（圖／清景麟集團提供）

受到山陀兒颱風侵襲，高雄市各地全力復原中。由清景麟集團與三地開發集團攜手推出的高雄亞灣區頂級建案「AI慕光城」原定於10月6日開放第一波客戶參觀的計劃不得不延後。「AI慕光城」接待中心也投入更多資源與人力，修復升級，將以全新面貌服務顧客。由清景麟集團與三地開發集團攜手推出的高雄亞灣區頂級建案「AI慕光城」7月底盛大動土，基地佔據亞灣區黃金地段，擁有得天獨厚的地理優勢。該建案與國際知名設計團隊新加坡SCDA合作，預計打造質感卓越的輕奢住宅。清景麟集團董事長林湘甯表示，亞灣區未來的發展潛力無限，優越的地點、卓越的建築設計，以及值得信賴的建設公司品牌，都是消費者選擇購屋的關鍵。截至目前，「AI慕光城」已有超過2300組客戶預約賞屋，顯示市場的高度期待。「AI慕光城」接待中心由「朱志康室內裝修設計有限公司」負責設計，受到山陀兒颱風衝擊，業者已全面展開修繕及設計檢討工作。清景麟集團與三地開發集團承諾，將投入更多資源與人力，確保以最快、最安全的方式完成修復工作，滿足上千組客戶的期望。此外，亞灣區災情嚴重，作為亞灣區的一員，清景麟集團與三地開發集團積極參與復原工作，協助民眾重建市容和居住空間，計劃捐贈100萬至高雄市前鎮區瑞竹社區發展協會，透過其統籌分配給於受本次颱風影響，需要協助修繕復原之里民及區域內學校(國中小學)，透過協會協助有需要的居民度過難關，這也是集團對亞灣區的長期承諾。