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環境部氣候署今（7）日召開碳費費率審議會，次長施文真會後表示，今委員建議，碳費一般費率每噸300元，優惠費率A、B則各為50元及100元，將於2026年正式收費。今日上午召開第6次碳費費率審議會，環境部會後說明本次碳費費率審議會就我國溫室氣體減量現況、排放源類型、溫室氣體排放種類、排放量規模、自主減量情形及減量效果、其他相關因素審議費率開會情形，及建議起徵年之一般費率及優惠費率。施文真表示，今日經綜合考量我國溫室氣體減量現況、排放源類型、溫室氣體排放種類、排放量規模，以及國際碳稅、費制度現況與價格水準、不同碳費費率對我國總體經濟、物價水準及個別產業的衝擊影響等相關因素，多數委員達成共識，建議114年碳費費費率，一般費率每噸300元。另碳費徵收對象實施中央主管機關核定的自主減量計畫，且符合徵收對象溫室氣體減量指定目標公告附表一規定，所適用費率（優惠費率A），建議訂每噸50元，適用附表二對象，所適用費率（優惠費率B）每噸100元。