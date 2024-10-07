上周中華職棒第26周賽事，遇到天氣不理想，導致多場比賽延期。雖然年度第1的球隊尚未產生，但中信兄弟與統一獅也開始默默規劃季後賽與台灣大賽賽程，雙雙有望前進大巨蛋。而在長時間徵詢過後，世界12強中華隊的28人名單，也將在今天出爐，雖然有許多新面孔，但或許對國家隊來說，是個開啟長期組訓的契機。

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▲統一7-ELEVEn獅隊今（23日）在台南球場遭遇富邦悍將，結果雙方鏖戰4小時以上，最後在延長賽在靠著富邦悍將投手江國豪在滿壘時對潘傑楷投出再見觸身球，獅隊以4：3拿下勝利。（圖／富邦提供）
▲12強賽中華隊名單看到許多新面孔，像是富邦悍將黃保羅、江國豪，或是樂天桃猿王志煊、台鋼雄鷹陳柏清等國際賽經驗較缺乏的投手，都有可能被列入名單中。（圖／富邦提供）
第26周話題：12強賽新面孔眾多　是時候建立長期組訓模式

今天將公布世界12強棒球賽中華隊的28人名單，雖然中華職棒會長蔡其昌，曾宣示要組成最強的國家隊，來迎戰這個一級國際賽，但實際上邀請並不順利。由於12強賽在球季後進行，明年2月又有世界棒球經典賽資格賽，賽事過於密集、球員需要時間休養下，將有許多新面孔入隊。

從張育成宣布手指傷勢需要時間休養，婉拒12強賽邀請開始，就傳出許多中職主力球員都會缺席此次12強賽。除了張育成外，中信兄弟王威晨、富邦悍將曾峻岳，也都因為身上分別有手腕、肩膀傷勢，決定婉拒比中職例行賽強度更高的12強賽。

但過往來說，對於中華隊最頭痛的不是野手陣容，而是投手群深度，在此次12強賽，除了旅外球員徵召不順、中職有經驗投手辭退，因而看到許多新面孔，像是統一邱浩鈞、江國豪，或是樂天桃猿王志煊、台鋼雄鷹陳柏清等國際賽經驗較缺乏的投手，都有可能被列入名單中，身披國家隊戰袍征戰一級國際賽。

其實未來的國際賽，除了世界棒球經典賽資格賽外，還有即將到來的洛杉磯奧運。若要一直以同一批人去征戰國際賽，也許到了真正重要的經典賽正賽，或是具備奧運資格的再下一屆12強賽，才是台灣球星精銳盡出的主戰場。如何讓一級球星維持身體健康、年輕球員有取而代之的實力，是負責組訓的中職需要擬訂長期計畫。

也許這一屆的12強賽就是個很好的開端，讓台灣擺脫一屆國際賽來組訓一次的方式，開始擬定長期計畫、國家隊固定總教練、讓有潛力的年輕球員都有機會踏上國際賽舞台，開始認真建立國家隊長期組訓的模式。不能每次都看球員臨場發揮、旅外球員歸國助陣才能掀起國際賽熱潮，在職棒創下收益有機會創新高的同時，中職也應該扛起組訓國家隊的更大責任。

▲中華隊內野手林立。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
▲樂天桃猿林立雖然今年再度遇到腦震盪問題，但被徵詢到出征12強賽意願時，林立依舊義不容辭，覺得身體狀況在允許範圍內，就可以再為國家出征。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
單周之星：林立無畏腦震盪　繼續出征12強賽

樂天桃猿林立雖然今年再度遇到腦震盪問題，但被徵詢到出征12強賽意願時，林立依舊義不容辭，覺得身體狀況在允許範圍內，就可以再為國家出征。林立過往就曾透露：「打中華隊是一種榮譽，也許每個人感受不一樣，但對我來說能夠被選上，就是一種榮耀。」

雖然這2年因為傷勢影響出賽頻率，但只要健康的林立，就有穩定的火力輸出。本季打擊率高達3成49，上壘率3成98、長打率4成46，加上雙位數的盜壘成功，放在中華隊的1、2棒都相當適合，也能夠讓打線較為左傾的中華隊，打線較為平衡。

上周林立的近況也不差，2場出賽8打數3安打，包括1支二壘安打，另有3得分、1打點。其中昨天與台鋼雄鷹之戰，以及上周二的與富邦悍將之戰，林立搭配陳晨威的雙箭頭，得分效率極高，這或許也會是12強賽時中華隊的得分模式之一。

而林立可守內野亦可守外野，也能成為中華隊調度活棋，打擊實力佳、靈活度優異，讓最熟悉他的曾豪駒總教練可觀察其他野手狀況。倘若戴培峰、林家正狀況不理想，吉利吉撈・鞏冠需要蹲捕時；又或是李凱威在二壘、其他外野手不穩定時，林立都能補上指定打擊或二壘與外野，讓陣容隨時能火力最大化。

▲大巨蛋L5看台區超級高，懼高者要慎選，而且前4排視野容易被前方欄杆擋到。（圖／翻攝Dcard）
▲中信兄弟在上周六的洲際球場補賽，確認主場票房人數超過60萬人次，使中職首度有球隊主場平均觀眾人數能破萬。（圖／翻攝Dcard）
最Hot球隊：中信兄弟主場場均破萬　大巨蛋成票房靈藥

中信兄弟在上周六的洲際球場補賽，確認主場票房人數超過60萬人次，使中職首度有球隊主場平均觀眾人數能破萬。這在過去基本上是難能創造的紀錄，甚至過去曾有6個球季，全年觀眾人數都還不到60萬人次。除了中職新軍台鋼雄鷹加入，創造了多元的對戰組合與話題之外，大巨蛋效應持續發燒也是關鍵。

大巨蛋的新鮮感、舒適觀賽體驗與不受天候影響等有利因素，讓中職各隊相繼前往舉辦大型主題日。甚至中信兄弟周思齊連2戰的引退活動，創下8萬人次進場，這樣的票房紅盤，或許過去只能在日本職棒才看得到，也代表不是球迷不願掏錢，而是需要相對應的活動與環境跟比賽內容，才能讓球迷踴躍進場。

接下來的季後挑戰賽與台灣大賽，也都有機會繼續安排大巨蛋賽事。據了解，季後挑戰賽與台灣大賽，合計將有3場左右的大巨蛋賽事安排，且有可能安排在所屬主場球隊的前1、2場來進行，希望透過高張力的賽事強度，繼續催化球迷進場，創造球隊的票房收益。

但在今年球季獲得大巨蛋這個票房大補丸、興奮劑之後，未來各隊勢必要正視其他所衍生的問題。像是大巨蛋腹地廣大，大型主題日的規劃需求，比起過去需要更多人力、物力，球隊後勤能否跟上，將是問題之一；另外昂貴場租之下的高檔票價，附加贈品、活動與餐飲設施，能否讓球迷覺得物超所值，則是在互相比較之下的嚴厲考驗。

更重要的是，若大型IP主題日全部移往大巨蛋內規劃，雖有不受天氣影響的有利因素，卻也凸顯球隊原有主場邊緣化的問題。既有主場的主題日能否變出新玩法？票價兩相比較之下，是否還有人願意去原本的主場流汗觀賽？都會是大巨蛋票房紅利之外，各隊需要絞盡腦汁解決的問題。

不過至少中職的票房不僅回春，看起來餅還變得更大。如何加大投資力道，吸引更多人進場看球，創造更多的票房收入，讓明年還可以更創高峰，都是中職各隊未來需要持續努力的目標。

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