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▲12強賽中華隊名單看到許多新面孔，像是富邦悍將黃保羅、江國豪，或是樂天桃猿王志煊、台鋼雄鷹陳柏清等國際賽經驗較缺乏的投手，都有可能被列入名單中。（圖／富邦提供）

▲樂天桃猿林立雖然今年再度遇到腦震盪問題，但被徵詢到出征12強賽意願時，林立依舊義不容辭，覺得身體狀況在允許範圍內，就可以再為國家出征。（圖／特派記者葉政勳攝 ）

▲中信兄弟在上周六的洲際球場補賽，確認主場票房人數超過60萬人次，使中職首度有球隊主場平均觀眾人數能破萬。（圖／翻攝Dcard）

上周中華職棒第26周賽事，遇到天氣不理想，導致多場比賽延期。雖然年度第1的球隊尚未產生，但中信兄弟與統一獅也開始默默規劃季後賽與台灣大賽賽程，雙雙有望前進大巨蛋。而在長時間徵詢過後，世界12強中華隊的28人名單，也將在今天出爐，雖然有許多新面孔，但或許對國家隊來說，是個開啟長期組訓的契機。今天將公布世界12強棒球賽中華隊的28人名單，雖然中華職棒會長蔡其昌，曾宣示要組成最強的國家隊，來迎戰這個一級國際賽，但實際上邀請並不順利。由於12強賽在球季後進行，明年2月又有世界棒球經典賽資格賽，賽事過於密集、球員需要時間休養下，將有許多新面孔入隊。從張育成宣布手指傷勢需要時間休養，婉拒12強賽邀請開始，就傳出許多中職主力球員都會缺席此次12強賽。除了張育成外，中信兄弟王威晨、富邦悍將曾峻岳，也都因為身上分別有手腕、肩膀傷勢，決定婉拒比中職例行賽強度更高的12強賽。但過往來說，對於中華隊最頭痛的不是野手陣容，而是投手群深度，在此次12強賽，除了旅外球員徵召不順、中職有經驗投手辭退，因而看到許多新面孔，像是統一邱浩鈞、江國豪，或是樂天桃猿王志煊、台鋼雄鷹陳柏清等國際賽經驗較缺乏的投手，都有可能被列入名單中，身披國家隊戰袍征戰一級國際賽。其實未來的國際賽，除了世界棒球經典賽資格賽外，還有即將到來的洛杉磯奧運。若要一直以同一批人去征戰國際賽，也許到了真正重要的經典賽正賽，或是具備奧運資格的再下一屆12強賽，才是台灣球星精銳盡出的主戰場。如何讓一級球星維持身體健康、年輕球員有取而代之的實力，是負責組訓的中職需要擬訂長期計畫。也許這一屆的12強賽就是個很好的開端，讓台灣擺脫一屆國際賽來組訓一次的方式，開始擬定長期計畫、國家隊固定總教練、讓有潛力的年輕球員都有機會踏上國際賽舞台，開始認真建立國家隊長期組訓的模式。不能每次都看球員臨場發揮、旅外球員歸國助陣才能掀起國際賽熱潮，在職棒創下收益有機會創新高的同時，中職也應該扛起組訓國家隊的更大責任。樂天桃猿林立雖然今年再度遇到腦震盪問題，但被徵詢到出征12強賽意願時，林立依舊義不容辭，覺得身體狀況在允許範圍內，就可以再為國家出征。林立過往就曾透露：「打中華隊是一種榮譽，也許每個人感受不一樣，但對我來說能夠被選上，就是一種榮耀。」雖然這2年因為傷勢影響出賽頻率，但只要健康的林立，就有穩定的火力輸出。本季打擊率高達3成49，上壘率3成98、長打率4成46，加上雙位數的盜壘成功，放在中華隊的1、2棒都相當適合，也能夠讓打線較為左傾的中華隊，打線較為平衡。上周林立的近況也不差，2場出賽8打數3安打，包括1支二壘安打，另有3得分、1打點。其中昨天與台鋼雄鷹之戰，以及上周二的與富邦悍將之戰，林立搭配陳晨威的雙箭頭，得分效率極高，這或許也會是12強賽時中華隊的得分模式之一。而林立可守內野亦可守外野，也能成為中華隊調度活棋，打擊實力佳、靈活度優異，讓最熟悉他的曾豪駒總教練可觀察其他野手狀況。倘若戴培峰、林家正狀況不理想，吉利吉撈・鞏冠需要蹲捕時；又或是李凱威在二壘、其他外野手不穩定時，林立都能補上指定打擊或二壘與外野，讓陣容隨時能火力最大化。中信兄弟在上周六的洲際球場補賽，確認主場票房人數超過60萬人次，使中職首度有球隊主場平均觀眾人數能破萬。這在過去基本上是難能創造的紀錄，甚至過去曾有6個球季，全年觀眾人數都還不到60萬人次。除了中職新軍台鋼雄鷹加入，創造了多元的對戰組合與話題之外，大巨蛋效應持續發燒也是關鍵。大巨蛋的新鮮感、舒適觀賽體驗與不受天候影響等有利因素，讓中職各隊相繼前往舉辦大型主題日。甚至中信兄弟周思齊連2戰的引退活動，創下8萬人次進場，這樣的票房紅盤，或許過去只能在日本職棒才看得到，也代表不是球迷不願掏錢，而是需要相對應的活動與環境跟比賽內容，才能讓球迷踴躍進場。接下來的季後挑戰賽與台灣大賽，也都有機會繼續安排大巨蛋賽事。據了解，季後挑戰賽與台灣大賽，合計將有3場左右的大巨蛋賽事安排，且有可能安排在所屬主場球隊的前1、2場來進行，希望透過高張力的賽事強度，繼續催化球迷進場，創造球隊的票房收益。但在今年球季獲得大巨蛋這個票房大補丸、興奮劑之後，未來各隊勢必要正視其他所衍生的問題。像是大巨蛋腹地廣大，大型主題日的規劃需求，比起過去需要更多人力、物力，球隊後勤能否跟上，將是問題之一；另外昂貴場租之下的高檔票價，附加贈品、活動與餐飲設施，能否讓球迷覺得物超所值，則是在互相比較之下的嚴厲考驗。更重要的是，若大型IP主題日全部移往大巨蛋內規劃，雖有不受天氣影響的有利因素，卻也凸顯球隊原有主場邊緣化的問題。既有主場的主題日能否變出新玩法？票價兩相比較之下，是否還有人願意去原本的主場流汗觀賽？都會是大巨蛋票房紅利之外，各隊需要絞盡腦汁解決的問題。不過至少中職的票房不僅回春，看起來餅還變得更大。如何加大投資力道，吸引更多人進場看球，創造更多的票房收入，讓明年還可以更創高峰，都是中職各隊未來需要持續努力的目標。