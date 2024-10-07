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總統賴清德日前傳出在茶敘活動中現場「拉正」三軍將領，國防部長顧立雄今（7）日到立院外交及國防委員會備質詢時，也被國民黨立委徐巧芯追問，到底是哪位總統府女官員要國軍坐下？對此，國防部人事參謀次長劉沛智表示，是一位總統府交際科女性專員，但沒有特別記下對方名字。國民黨立委徐巧芯今天在立院外交及國防委員會質詢時，特別針對總統賴清德日前發怒「拉正」三軍將領一事，詢問國防部長顧立雄是否知道要國軍坐下的總統府女官員是誰？有沒有了解此事？顧立雄則強調，他到場時並沒看到有相關情況。國防部人事參謀次長劉沛智答詢指，該茶會舉行前一周是由總統府交際科一位女性專員跟軍方聯繫協調，當時是說「在一個溫馨的場合」。徐巧芯則追問，到底是哪位女官員說國軍可以坐下？劉沛智表示，在總統入場前大家原本就採坐姿、他沒有特別去記對方名字。顧立雄則緩頰解釋，由於該場茶會是首度舉行，可能是事前儀節溝通不足、有所疏漏，但沒有哪位專員、哪個人特別要現場的人坐下。