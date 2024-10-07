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▲▼宸宸為PS女孩新血，外貌如三上悠亞、周慧敏的綜合體。（圖／宸宸IG）

中信兄弟啦啦隊「PS女孩」9月中公布預備成員，其中一位宸宸以鵝蛋臉、漫畫大眼和凹凸有致的身材引發關注，尤其被PTT鄉民認為神似東洋暗黑天后三上悠亞，讓本人的IG粉絲追蹤數上升不少。Passion Sisters日前釋出7位預備成員名單，分別為牛奶、芊芊、衣宸、瑄、莎莎、維尼、璇璇Wendy，被公認顏值最高的宸宸（衣宸），被形容形象清新，猶如《那些年，我們一起追的女孩》中的沈佳宜，讓人有初戀般的甜蜜感，PTT表特板也發文寫下：「兄弟啦啦隊練習生衣宸（宸宸）有點像三上...」該篇貼文一發布，大批嚴苛的鄉民鑑定後表示：「補得不錯」、「不認識，但好可愛喔！讚」、「秒追蹤」、「這位+小迪（冼迪琦）根本女子偶像團體吧！PS殺瘋了」、「好扯喔！中信連啦啦隊都要搶第一了嗎」、「太香了！可惡」、「本人外貌是沒塑感的，笑起來超甜！」還有老司機發現宸宸是前攻城獅「慕獅女孩」。據了解，宸宸本名蔡衣宸，皮膚白皙、笑容無害的她有張娃娃臉，外表散發幼態感，看似還沒有成年，其實今年已經22歲，興趣為彈鋼琴、繪畫、跳舞和下廚，宸宸表示：「很喜歡不同的運動賽事，也很享受跟大家一起互動應援的感覺，雖然有點內向慢熟，但很直率，很開心可以加入中信兄弟這個大家庭，希望可以帶給大家很棒的快樂球場回憶， 未來請各位多多指教！」