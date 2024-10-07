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台中市議會今（7）日進行市長施政總報告，市議員吳佩芸針對上個月22日晚間，中市發生公車撞死行人案件，提出交通工程設計亟需改革，同時強調目前中市執行要點規定的公車評鑑次數過低，有關交通事故、勞動條件評分配比應提高，並全面引進「倒扣分制度」，進以有效輔導客運業者、提升服務品質。吳佩芸提出，上個月22日晚間，中市中區發生公車撞死行人案件，造成2名東海女大生1死1傷，事件發生後，市長臉書也遭網友灌爆，這些批評大多涉及交通工程部分，認為交通工程設計亟需改革。吳佩芸舉出，台中市近10年來大型車交通事故死傷達8669人，24小時內A4事故死亡人數達153人，雖臺中已開始實施公車無限期大執法，自9月25日到10月3日已取締48件。但執法固然重要，問題的根本依然需要解決。台中市現行公車評鑑制度吳佩芸提出質疑，認為臺中市在每年度評鑑次數不但較臺北市及新北市較低，只有一次；2023年度的評鑑報告至今也仍未上傳供公眾閱覽。吳佩芸表示，除此之外，司機的職業安全、工時是否符合法規更是需要重視！認為公車評鑑在交通事故及勞動條件的評分配比應提高，但臺中在目前制度中，僅於「百萬公里肇事死傷人數」配分佔5分，另外針對「發生交通事故或其他負面服務相關新聞」項目可對交通事故至多扣5分，駕駛員工時部分更僅進行書面審查並佔3分而已。與臺北市及新北市相比，臺中市公車評鑑制度確實相對寬鬆。吳佩芸強調，公車評鑑制度改革能先行推動，要求市長承諾：從公車評鑑制度開始著手，增加公車業者交通事故及勞動條件的評分配比，並全面引進「倒扣分制度」。吳佩芸說，依照「臺中市市區汽車客運營運與服務評鑑執行要點」第三點規定「評鑑作業每一年辦理一次」，在政府機關必須依法行政的前提下，若臺中市進行兩次評鑑恐變成帶頭違法，期盼臺中市政府儘速修正執行要點，將評鑑作業改為每一年辦理兩次，踐行依法行政並維持公車服務品質與安全。