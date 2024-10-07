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▲永豐中國科技50大（00887）尾盤出量，終場暴漲116%。（圖／yahoo!股市）

中國這次救市是來真的？先前中國官方祭出一籃子政策，而中國國家發展改革委預計在明（8）日說明系統落實一攬子增量政策。市場情緒相當熱烈，甚至上交所與深交所也在今（7）日進行壓力測試，確保系統能夠應對假期後開市的大量交易，避免再度發生9月底的當機事件。而台灣相關ETF今日已經先行表態，其中永豐中國科技50大（00887）尾盤出量暴漲，終場大漲116%。中國近期正在過十一長假，在假期前，官方祭出一攬子政策，其中就股市方面，中國央行將通過為銀行貸款再融資，幫助企業回購自己的股票。央行還將幫助證券公司、保險公司和其他機構投資者提高資產負債表的穩健性，從而籌集資金。他們將能從人民銀行借到安全、流動性好的資產（如政府債券），並用風險較高、流動性較差的資產（如股票）作為抵押。央行行長潘功勝表示，這些工具的總規模為8000億元人民幣，但如果需要，還可以將這一限額提高一倍或兩倍。就房市方面，官方調整存量房貸利率、下調第二套房最低頭期款比例、延長「金融16條」等政策期限、優化保障性住房再貸款政策。中國國務院總理李強在9月29日部署經濟增量政策落實工作。據新華社報導，李強在國務院常務會議上要求，加快政策推出實施的節奏，條件相對成熟的政策要馬上推出；進一步細化完善的政策，要抓緊做好相關工作，成熟一批推出一批；要及時研究新的增量政策，努力完成全年經濟社會發展目標任務。也因此導致9月30日，中國國慶假期前最後一個交易日，中國股票市場如一隻受驚的兔子，一躍而起，歷史性地創造了多項新紀錄：開盤35分鐘破兆元人民幣（下同），創下歷史最快萬億交易額紀錄；滬深股市成交額單日突破2.59兆元，創歷史新高；深證指數單日上漲10.67%，五日累計上漲30.26%，創下紀錄。有了9月30日的經驗，上交所與深交所於今日進行壓力測試，確保系統能夠應對假期後開市的大量交易，避免再度發生9月底的當機事件。此外，中國國家發展改革委將於明天說明系統落實一攬子增量政策。據中國媒體消息指出，中國國務院新聞辦公室將在明日上午10時舉行新聞發布會，由國家發展改革委主任鄭柵潔和副主任劉蘇社、趙辰昕、李春臨、鄭備介紹「系統落實一攬子增量政策，紮實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」有關情況。消息一出也激勵台股當中與中國股市連動的ETF群起走高，其中永豐中國科技50大（00887）尾盤出量暴漲，終場大漲116%，其餘ETF也有好表現，富邦深100漲逾12%，富邦中証500漲逾11%，台新MSCI中國漲逾10%，中信中國50正2漲近9%，群益深証中小漲逾8%，元大寶滬深漲逾7%，復華滬深漲逾5%。