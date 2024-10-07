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▲蔡英文昨日作客賴清德官邸，兩人除討論到國際情勢外更大聊狗狗經，蔡也特別準播自製的牛肉乾與玩具。（圖／總統府提供）

前總統蔡英文昨日赴賴清德官邸作客，兩人除討論國政情勢一個多小時外，另提及蔡英文本周六將赴歐洲出訪事宜，而蔡英文此行還特別準備自製牛肉乾、餵食器與玩具球等，要送給賴清德2隻愛犬斑斑與Murphy，更稱所有貓狗都愛他們家自製牛肉乾，大聊狗狗經討論自家毛孩子不同個性與喜好，蔡英文看到斑斑吃得津津有味，還打趣稱「再跟你爸說，表現好的時候才有。」據悉，蔡英文此行除了與賴清德討論國政情勢、歐洲之行，還特地準備多項禮物要送給賴清德的愛犬斑斑、Murphy，包含自製牛肉乾與各式玩具。蔡英文說，所有貓狗都喜歡他們家自製的牛肉乾，若賴清德的愛犬喜歡，可以再為他們製作，看到斑斑吃得津津有味，還打趣提醒稱「再跟你爸說，表現好的時候才有。」蔡英文也帶上了不倒翁餵食器，並向賴清德詳細介紹用法，只要把飼料放在餵食器中，狗狗玩不倒翁時就會有飼料掉出，可以同時兼顧玩樂與餵食。蔡英文表示，自家狗狗非常喜歡玩球，不過玩具總是要分享的，因此這次特地A了2顆球，要分別送給賴清德的兩隻愛犬。賴清德接著向蔡英文介紹斑斑、Murphy，兩人一同與狗狗握手互動、餵食零嘴，賴也誇讚斑斑和Murphy都很乖，平時不太吠叫，蔡英文特別稱讚斑斑笑的樣子很好看，也注意到Murphy似乎較為內向，關心兩隻狗狗的個性差異。