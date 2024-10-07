星宇航空與雅詩蘭黛集團響應10月粉紅絲帶乳癌防治活動，以CGI（Computer-Generated Imagery）動畫再創新話題！繼2022年粉紅光渲染機身、2023年推出粉紅絲帶彩繪機實際將絲帶飛上天際後，今年透過近期討論度爆表的CGI技術將粉紅絲帶繫上A350機身，虛實難辨的畫面讓飛機彷彿真的綁著巨型粉紅絲帶起飛，在空中翱翔。除此之外，星宇航空空服員、機場運務員，將於乳癌防治月配戴粉紅絲帶，合力擴散粉紅力量，迎向沒有乳癌的世界。
雅詩蘭黛集團自1992年Evelyn H. Lauder女士以粉紅絲帶作為象徵，宣導乳癌防治，已持續舉辦系列公益活動超過30年，並訂定每年十月份為乳癌防治月，透過各式行動號召各大企業及名人，共同為乳癌防治努力。今年雅詩蘭黛集團再次邀請星宇航空共襄盛舉，讓粉紅力量以創新CGI技術結合航空，透過網路傳遞粉紅絲帶的正能量！
星宇航空表示，已連續二年響應雅詩蘭黛粉紅絲帶乳癌防治活動，很榮幸能夠參與國際級慈善公益活動。為突破以往宣傳模式，今年首度推出CGI動畫影片，希望透過吸眼球的視覺效果讓更多人意識到乳癌防治的重要性，透過網路分享達到最好的宣導效果，未來星宇航空也將繼續投入各式公益活動。
乳癌防治月將持續至10月31日，歡迎大家至星宇航空官方社群平台分享給親朋好友，透過眾人的力量擴散乳癌防治精神，星宇航空一線人員將於此期間配戴粉紅絲帶，更多雅詩蘭黛集團粉紅絲帶乳癌防治宣導活動相關資訊請洽活動頁面。
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星宇航空表示，已連續二年響應雅詩蘭黛粉紅絲帶乳癌防治活動，很榮幸能夠參與國際級慈善公益活動。為突破以往宣傳模式，今年首度推出CGI動畫影片，希望透過吸眼球的視覺效果讓更多人意識到乳癌防治的重要性，透過網路分享達到最好的宣導效果，未來星宇航空也將繼續投入各式公益活動。
乳癌防治月將持續至10月31日，歡迎大家至星宇航空官方社群平台分享給親朋好友，透過眾人的力量擴散乳癌防治精神，星宇航空一線人員將於此期間配戴粉紅絲帶，更多雅詩蘭黛集團粉紅絲帶乳癌防治宣導活動相關資訊請洽活動頁面。