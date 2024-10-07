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▲游舒涵醫師提醒，一個人在家中生產極度危險，若發生意外，如嬰兒出生時直接掉到地上、產婦無法自行剪臍帶，甚至產後子宮大出血，這些情況都可能導致母嬰生命受到威脅。（示意圖／取自photo AC）

近日有網友在《爆料公社APP》發文，透露家中聘請了一名女移工來照顧阿嬤，沒想到在9月初，這名女移工竟然在家中自行生產。據網友Po出的影片，女移工當時躺在床上，下半身用棉被蓋住，雙腳呈現M字形，過程中疑似雙手用力擠壓腹部，沒多久掀開棉被，就傳出嬰兒的哭聲，而阿嬤全程坐在輪椅上。針對此事，禾馨醫療婦產科游舒涵醫師接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，一個人在家中自行生產，風險極高，稍有不慎，寶寶和產婦都可能面臨危險，甚至危及生命。有網友在《爆料公社APP》中發文表示，因阿嬤年紀大了，家裡找來女移工當看護，家中也安裝監視器，方便隨時觀察阿嬤狀況。但某日監視器竟錄到，女移工躺在阿嬤床上，用棉被罩住下半身，過不久就聽到嬰兒哭聲，棉被掀開，移工竟生了一個小孩。發文者補充，這名女移工來台工作已超過5個月，由於台灣勞動法規不允許雇主驗孕，因此家人並不知情她已懷孕。如今，家中無法立即更換看護，反而要替女移工進行坐月子。發文者還提到，家人之前未察覺女移工懷孕的原因，可能是她經常穿著寬鬆的衣物掩蓋身形。監視器畫面顯示，該事件發生在9月11日早上7點左右，畫面中可聽見嬰兒的哭聲，初步推測該名女移工應該是幸運地順產。不過，游舒涵醫師警告，一個人在家中生產極度危險，若發生意外，如嬰兒出生時直接掉到地上、產婦無法自行剪臍帶，甚至產後子宮大出血，這些情況都可能導致母嬰生命受到威脅。醫師也指出，「急產」通常發生在多胎產婦身上，產程進展迅速，常在陣痛或破水後不久便進入分娩階段。因此，若有產兆應該立即前往醫院，或聯繫救護車。而急產的產婦，要特別留意出血量過大或子宮無法順利收縮，這些情況都需要立即處理。儘管現在醫院推行溫柔居家生產，但必須有持證助產師在旁協助，才能確保安全。