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被稱為「凱基優選高股息30（00915）親弟」的凱基台灣優選30 ETF（00938），10/2展開招募，前10大成分股也曝光，鴻海佔比最高達28%、聯電8%，其他則是以金控為主，包含富邦金、中信金、兆豐金、元大金、第一金、永豐金、開發金、華南金等。台股今（2024）年上半年受到權值股漲勢帶動，貢獻漲幅最多的前10大個股，就有7檔市值規模達到1兆元以上的大型股，雖然下半年大盤指數空間相對受限，但法人預估，價值型ETF值得留意，建議採取分批佈局，買黑不買紅策略。00938又被稱為「00915親弟」，採取季配息，追蹤追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數，發行價15元，每年5月及11月調整成分股；成分股權重部分為金融保險占比達54.24％、其他電子28.30％、半導體9.14％、運動休閒1.84％等。00938曝光的前10大成分股，包含鴻海28.30％、富邦金10.95％、聯電8.22％、中信金7.98％、兆豐金5.80％、元大金5.64％、第一金4.45％、永豐金4.25％、開發金3.82％、華南金3.79％。凱基優選30（00938）預定基金經理人施政廷表示，回溯00938追蹤的臺灣優選多因子30指數的年化總報酬率，2007年以來指數年化總報酬率達16%，打敗臺灣加權指數的10.35％，也贏過臺灣高股息指數的9.35％。施政廷表示，進一步觀察代表每承擔一分風險可以獲得多少報酬的夏普值，可發現凱基優選30追蹤指數的年化夏普值，較台灣加權指數與台灣高股息指數都來得高，顯見00938追蹤指數的投資效率優於大盤與高股息指數。施政廷指出，股市震盪時期考驗ETF篩選機制的選股功力，回測任一時間點投入00938追蹤指數的正報酬機率，可以發現當投資1年，獲得正報酬機率有76％；當投資2年，獲得正報酬機率可以達99％；當投資達3年，正報酬機率依舊可以高達99％。