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▲高鐵成為台灣民眾常用的大眾運輸工具，由於車廂內可以飲食，因此食物、飲料灑出事件不算罕見。（圖／台灣高鐵公司提供）

▲高鐵工作人員針對車廂的清潔相當細心。（圖／高鐵提供）

當令人不悅的事情發生當下，更能體現一個人的真實面貌！立委伍麗華近期在臉書分享，自己在高鐵上不小心把奶茶灑了一點出來，讓一旁座位上的小男孩衣服被沾上，正當她準備道歉時，卻被母子倆的反應暖翻，完整過程曝光也吸引2.7萬人大讚媽媽的教育相當成功。立委伍麗華在上週五搭乘高鐵自由坐返家，當時買了一杯奶茶準備在車上飲用，沒想到卻因為一個踉蹌，導致奶茶溢出灑到座位上小男孩的紅色衣服上。正當伍麗華準備開口向小男孩與媽媽道歉時，男孩母親卻搶先開口表示：「沒關係，妳的飲料要不要放在桌架上？」還順勢將小男孩飲料挪開，空出杯子區讓伍麗華放入奶茶。而小男孩雖然衣服被灑了一點奶茶，但卻沒有任何激動情緒，反而還轉頭看向伍麗華笑了一笑，隨後就繼續安靜地吃飯。見到這樣的情境，也讓伍麗華忍不住讚嘆：「我好敬佩、好羨慕這位母親。孩子的情緒來自父母的影響，童年情緒的發展攸關一生的幸福，這位母親已經為孩子奠定了良好的基礎」，更認為這位母親的愛，是帶有能力的愛，但願我們面對突發狀況，都能學習像她和她帶出來的孩子一樣優雅從容。貼文曝光後立刻吸引超過2.7萬人按讚並認為這位母親的教育方式相當高明又善良，留言區甚至還釣出這位媽媽本人回應，「噴到一些些而已啦！而且我們也很常站著知道多不方便，尤其又是星期五晚上上班好累人又多」。伍麗華也再度留言表達對這位媽媽敬意，「除了謝謝妳，主要是我當下的心情是非常感佩，由於妳的身教，讓我看見這孩子情緒的穩定。我的失禮，竟然沒有遭到白眼或不悅，在這時代已不多見，謝謝妳」。