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▲日本麵屋一燈社長坂本幸彥，親自來台參與新光三越A11店開幕記者會。（圖／記者蕭涵云攝）

▲每次經過麵屋一燈中山一號店總是大排長龍，現在信義區新光三越A11總算迎來二號店。（圖／記者蕭涵云攝）

▲麵屋一燈稱王的「魚介冠軍沾麵」298元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲新光三越A11限定「蝦湯魚介拉麵」298元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲麵屋一燈全新濃醇新作「炙燒雞豚拉麵」268元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲消費者進入麵屋一燈，都能清楚看見拉麵料理過程。（圖／記者蕭涵云攝）

▲麵屋一燈來台八年總算迎接二號店。（圖／記者蕭涵云攝）

▲左起：台灣麵屋一燈料理長陳之穎、台灣麵屋一燈主理人賴三禹、日本社長坂本幸彥。（圖／記者蕭涵云攝）

▲麵屋一燈菜單一覽。（圖／記者蕭涵云攝）

▲一蘭杯麵「一蘭 豚骨拉麵(炎)」於一蘭直營店舖、官方購物網及指定通路限量販售，單碗198元、12碗2376元。（圖／一蘭拉麵提供）

「東京拉麵之王」麵屋一燈來台八年總算開出二號店，明（8）日起進駐台北新光三越信義新天地A11開幕，搶先吃隱藏版限定「蝦湯魚介拉麵」、同步推出濃醇新品「炙燒雞豚拉麵」！鐵粉必搶開幕當天將送出社長坂本幸彥親筆簽名的麵屋一燈紀念碗，還有「麵屋一燈VIP尊榮開幕紀念悠遊卡」，竟然可享加料溏心蛋、加肉都終生免費。麵屋一燈自2010年6月創始於東京，深受饕客喜愛，而受封「東京拉麵之王」；2016年選定台灣設立第一家海外分店，「麵屋一燈」台灣一號店座落於中山區南京東路上獨棟建築，一開幕便掀起朝聖人潮洶湧、擠滿一二樓，連日本社長坂本幸彥都印象深刻，更肯定麵屋一燈台灣店是全球最受歡迎的海外店。挺過疫情挑戰，麵屋一燈在2022年進行全面升級，更嚴謹以待食材、器具和烹調流程的每個細節，看見團隊營運狀況穩定，才讓日本社長坂本幸彥點頭。來台8年的麵屋一燈總算開出二號店，地點就選在百貨一級戰區台北新光三越信義新天地A11。麵屋一燈「魚介冠軍沾麵」連年獲得第一肯定，融合各式魚介醬汁熬煮的沾汁濃郁醇厚，使用高品質小麥粉自製粗厚麵條，輕鬆沾附沾汁還咬得到彈性，搭配焦香味十足的炙燒叉燒、鮮嫩舒肥雞胸、及自製Q彈雞肉丸，連老饕都讚十足夠味；還有以干貝、老母雞及昆布等食材，長時間熬煮出鮮香濃厚的「干貝雞湯拉麵」。麵屋一燈更開發濃醇新品「炙燒雞豚拉麵」，湯底擁有雞肉和豬骨完美比例、熬煮出膠質與脂肪，豐醇黏口新滋味。而造訪新光三越信義新天地A11店，則不能錯過獨家販售的店內使用溫敦厚實木頭打造的吧檯，是仿照日本麵屋一燈所在地「東京新小岩」的地圖形狀；一入店就能看見師傅們俐落煮麵的開放式工作檯面。10月8日麵屋一燈新光三越信義新天地A11店開幕限定活動，當日前10名顧客可獲得社長親筆簽名的「麵屋一燈紀念碗」，還備有150張限量「麵屋一燈限定悠遊卡」，這張卡堪稱鐵粉必搶！只要到店消費出示該卡，即可享受加溏心蛋、加肉都終生免費！發放時間：10月8日上午10:30-10:50發放地點：新光三越信義新天地A11 西側門活動詳情：10:30-11:00 工作人員將發放號碼牌給前150名排隊粉絲，一位一張號碼牌11:00 工作人員將引導大家前往麵屋一燈店門口準備入場11:00 開始入座，後續用餐民眾依照店門口紅絨動線排隊，等待叫號入坐前10名顧客：11:00 麵屋一燈工作人將帶位入座，後續可現場領取坂本幸彥社長親簽的限量拉麵碗！前150名顧客：憑號碼牌用餐後，可至結帳櫃台，出示號碼牌，前150位可領取「麵屋一燈VIP尊榮開幕紀念悠遊卡」！後續排隊的顧客還有機會領取開幕神秘小禮（數量有限，送完即止）持「麵屋一燈VIP尊榮開幕紀念悠遊卡」下次用餐，可免費選擇獲得溏心蛋一顆或加肉一份（2選1），限單次用餐一碗拉麵。最大方的是，該卡永久有效，且無次數限制。地址：新光三越信義新天地A11 台北市信義區松壽路11號B2時間：週日～週四11:00-21:30、週五～週六11:00-22:00另外，也深受台灣民眾熱愛的一蘭拉麵，今年下半年也推出耗時兩年開發的「一蘭 豚骨拉麵 炎」，選用4款種類的辣椒粉末顆粒調和而成，兼具「香辣」與「回甘」。目前單碗包裝已售罄，但12碗一打組合的伴手禮還能線上購買。