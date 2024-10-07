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▲林柏宏（左）與宋芸樺在釜山影展頒獎，全程英語，展現語言天分，表現受到讚賞。（圖／台北電影節提供）

台灣男星接棒進軍南韓娛樂界，據韓國電視台JTBC報導，林柏宏要參加《闇黑新世界》、《魔女首部曲：誕生》等片導演朴勳政新作《悲傷熱帶》（暫譯），扮演片中殺手組織的成員之一，頗值得觀眾期待。林柏宏之前和許光漢合演《關於我和鬼變成家人的那件事》，因許光漢在韓國粉絲眾多，片子亦受到高度關注，使林柏宏的表現被當地更多觀眾見到，引起韓國方面對他的興趣。日前林柏宏在釜山影展的「亞洲內容暨全球OTT大獎」（ACA & G.OTT Awards）頒獎典禮，與宋芸樺全程用英語致詞，之後更將到韓國拍片。經紀人證實他將進劇組，也對此機會很開心，可是相關細節還不便透露。JTBC則稱，《鐵線蟲入侵》韓國男星金明民將在《悲傷熱帶》（暫譯）扮演把棄嬰培養成殺手的組織領袖，可是成員們相互猜疑，更下定決心要報仇，林柏宏的角色是其中之一，其他演員尚包括《魷魚遊戲》朴海秀扮演的老大、《愛的迫降》李新英和《芭蕾復仇曲》朴有琳等也都是片中的要角。看劇情描述，林柏宏有可能會有陰暗、暴力的戲分，也是一次表演上的大突破。