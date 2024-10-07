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山陀兒颱風以罕見路徑及極慢速度，創下史上登陸前警報時間最久的颱風等五項紀錄，台中市政府也於10月2日、3日連放兩天颱風假，市議員林祈烽今（7）日在議會市長施政報告時，向市長盧秀燕對颱風假機制的看法，並爭取專款加碼發放天然災害安心餐券，避免學童因營養午餐的暫停供應，而無法即時填飽肚子。林祈烽指出，台玻董事長林伯豐日前表示，以去年台灣國內生產毛額（GDP）總值23兆元計算，一日產值約630億，再扣掉颱風天出勤勞工和內需市場，放颱風假全國一天損失至少315億；台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，全國放一天颱風假影響金額估約300億元；甚至是前立法委員郭正亮也直言，放颱風假恐怕會造成經濟巨大損失，估計一天就可以損失超過200億。中市府卻仍未掌握每日颱風假的具體損失，更未見盧市長提出積極的因應對策，明顯是防颱準備的另一破口。盧秀燕則回應，她有在媒體上看到工商界領導人發表看法，但實際數字她一時想不太起來，加上不在其位，不謀其政，僅針對台中市財損發表看法。另外，林祈烽也強調，山陀兒颱風雖未帶給台中重大災情，基層民眾還是有溫飽的需求，面對災害來臨的物價波動，連全聯等超市也都是一菜難求，不少國高中小學學童連泡麵都搶不到，台中市以往在例假日及寒暑假期間，都會發放安心午餐券給弱勢或突遭變故的學童。既然現今安心餐券已全面數位化，那面臨天災全市停課後，教育局是否可以提早因應，或橫向聯繫數位治理局配合數位學生證發放「天然災害安心餐券」？教育局長蔣偉民則表示，社會局有結合本市四大超商設置愛心守護站，18歲以下之弱勢兒童或青少年有緊急餐食需求，都可以向店員登記取用80元的餐食，店員也不會去審核其資格，早、午、晚餐全時段可以使用該項資源。林祈烽則批，愛心守護站的機制應該是社會局的緊急救急方案，針對基層弱勢學童既然已有教育局的安心餐券規劃，應該直接跳過再次通報社會局及資格審查的繁重行政程序，前兩日才有家長向他投訴，颱風假期間小孩的溫飽成為問題，教育局及社會局應該加強宣導，或直接配合數位學生證發放天然災害安心餐券，不要讓弱勢學童餓肚子。