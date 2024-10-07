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日圓匯率近幾個月以來出現大幅震盪，受到美國和日本貨幣政策走向以及全球經濟前景不明影響，日圓兌美元一度貶破149，今(7)早台銀日圓現鈔賣出牌告價回到「0.2201」的兩個月新低價位，準備赴日本旅遊民眾欣喜。有鑑於波動劇烈，日本外匯事務最高官員三村淳指出，將嚴格監控市場投機行為。台銀日圓現鈔賣出價上午開出「0.2201」的價位，相比9月16日的收盤價相比，今早牌告價換算，用10萬台幣可以換到45萬4338日圓，等於多換2萬2746日圓。美國上周公布的9月就業報告，表現強勁，聯準會進一步大幅降息的可能性減少；另一方面，日本新首相石破茂上任不久便表示日本經濟尚未準備好進行更多升息，一改先前被認為支持升息的態度，發言震撼市場，日圓開始走貶。對於日圓近來波動劇烈，根據路透報導，日本外匯事務最高官員三村淳表示，「我們將以迫切的態度監督貨幣市場的波動，包括投機交易。」三村淳與前任外匯事務最高官員神田真人（Masato Kanda）的口頭警告策略相同，但他未說明更多關於目前市場的狀態。