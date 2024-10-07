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▲戰火下被收容的貓咪們。（圖／擷取自美聯社影片）

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）爆發衝突，至今已滿1年，與哈馬斯盟友，如伊朗、黎巴嫩真主黨、葉門胡塞組織的鬥爭也在持續。近期以色列開始大規模空襲黎巴嫩首都貝魯特，除了炸死真主黨領袖納斯魯拉，據傳也已「斬首」多位高層和潛在接班人，惟消息仍待核實。在戰火荼毒之下，遭殃的不只是人類，還有動物們。綜合《美聯社》等外媒報導，以色列的轟炸迫使大量黎巴嫩人逃離家園，不少寵物被孤零零的留在住宅，幸運的還能存活到搜救人員找到牠們為止，不幸的則當場被炸死。當地動保組織「Alyarz」創辦人卡哈提（Razane Khatib）透露，許多毛孩在不絕於耳的爆炸聲下，明顯更容易焦慮、受驚，有時還伴隨著腹瀉、嘔吐等症狀。每一天，該組織都在盡最大努力，從廢墟中營救受傷的小動物，大多是貓狗，但也有鳥、兔子等其他生物。少了一隻翅膀的鴿子、下半身癱瘓的貓咪.....卡哈提也坦言，雖然收容的小動物越來越多，但她們沒有明確的疏散計畫，聽著彷彿近在咫尺的轟炸聲，每天都擔心會是最後一天：「沒有地方可以容納100隻貓。我們該帶他們去哪裡....也沒有其他地方可以容納20隻狗。我們很無助，真的很無助，只能祈禱我們所在的地區不會被轟炸。」