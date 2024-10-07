2024年世界棒球12強賽將在11月開打，B組預賽將舉辦在台北大巨蛋，前日開放售票，台日、台韓大戰都遭到秒殺，因此中華隊的出賽名單也備受球迷關注。中職在今（7）日召開記者會，對外公布中華隊的正式28人名單，包含旅美好手林昱珉、潘文輝以及林家正都入選，其餘則為中職選手為主。同時，也公布台灣捷、克交流賽的售票資訊，比賽將於11月2、3日舉辦在台北大巨蛋。總教練曾豪駒在會中致詞時，也大方坦言：「張育成是遺珠。」
名單公布前傳利空 教練團有驚喜
包含中職的會長蔡其昌、秘書長楊清瓏，以及中華隊總教練總教練都一同出席。不過在名單公布前，部分球員有傷勢問題或狀況考量，因而提前婉拒辭退，包含富邦悍將的「國防部長」張育成、牛棚好手曾峻岳等，而味全龍王牌「龍之子」徐若熙則是因為投球局數限制，因此已經提前關機無法參賽。
12強中華隊教練團沿用去年經典賽班底，由曾豪駒擔任總教練，首席兼捕手教練高志綱、打擊教練彭政閔、投手教練王建民、內野守備教練陳江和、外野守備兼跑壘教練張建銘等人。此外，統一獅總教練林岳平、富邦二軍打擊教練高國輝也都會加入教練團。
3名旅美好手入選 圍繞中職主力建隊
先前公布的60人大名單中，曾豪駒表示入選的60人之中，有投手29人、捕手6人、內野14人、外野11人，還透露其中有8名旅外球員，多為投手；而中職的本土球員則有52人。
依照官方規定，大聯盟40人名單球員不能參加世界12強賽，因此旅美好手鄭宗哲、鄧愷威等人無法參賽。
⚾️世界12強賽中華隊完整28人名單：
投手：林昱珉（亞歷桑納響尾蛇3A）、潘文輝（費城費城人2A）、古林睿煬（統一獅）、邱浩鈞（統一獅）、吳俊偉（中信兄弟）、王志煊（樂天桃猿）、黃子鵬（樂天桃猿）、陳冠宇（樂天桃猿）、莊昕諺（樂天桃猿）、張奕（富邦悍將）、江國豪（富邦悍將）、陳冠偉（味全龍）、林凱威（味全龍）、陳柏清（台鋼雄鷹）
捕手：林家正（亞歷桑納響尾蛇2A）、戴培峰（富邦悍將）、吉力吉撈．鞏冠（味全龍）
內野手：潘傑楷（統一獅）、江坤宇（中信兄弟）、岳東華（中信兄弟）、朱育賢（樂天桃猿）、林立（樂天桃猿）、李凱威（味全龍）、張政禹（味全龍）
外野手：陳傑憲（統一獅）、林安可（統一獅）、邱智呈（統一獅）、陳晨威（樂天桃猿）
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包含中職的會長蔡其昌、秘書長楊清瓏，以及中華隊總教練總教練都一同出席。不過在名單公布前，部分球員有傷勢問題或狀況考量，因而提前婉拒辭退，包含富邦悍將的「國防部長」張育成、牛棚好手曾峻岳等，而味全龍王牌「龍之子」徐若熙則是因為投球局數限制，因此已經提前關機無法參賽。
12強中華隊教練團沿用去年經典賽班底，由曾豪駒擔任總教練，首席兼捕手教練高志綱、打擊教練彭政閔、投手教練王建民、內野守備教練陳江和、外野守備兼跑壘教練張建銘等人。此外，統一獅總教練林岳平、富邦二軍打擊教練高國輝也都會加入教練團。
3名旅美好手入選 圍繞中職主力建隊
先前公布的60人大名單中，曾豪駒表示入選的60人之中，有投手29人、捕手6人、內野14人、外野11人，還透露其中有8名旅外球員，多為投手；而中職的本土球員則有52人。
依照官方規定，大聯盟40人名單球員不能參加世界12強賽，因此旅美好手鄭宗哲、鄧愷威等人無法參賽。
⚾️世界12強賽中華隊完整28人名單：
投手：林昱珉（亞歷桑納響尾蛇3A）、潘文輝（費城費城人2A）、古林睿煬（統一獅）、邱浩鈞（統一獅）、吳俊偉（中信兄弟）、王志煊（樂天桃猿）、黃子鵬（樂天桃猿）、陳冠宇（樂天桃猿）、莊昕諺（樂天桃猿）、張奕（富邦悍將）、江國豪（富邦悍將）、陳冠偉（味全龍）、林凱威（味全龍）、陳柏清（台鋼雄鷹）
捕手：林家正（亞歷桑納響尾蛇2A）、戴培峰（富邦悍將）、吉力吉撈．鞏冠（味全龍）
內野手：潘傑楷（統一獅）、江坤宇（中信兄弟）、岳東華（中信兄弟）、朱育賢（樂天桃猿）、林立（樂天桃猿）、李凱威（味全龍）、張政禹（味全龍）
外野手：陳傑憲（統一獅）、林安可（統一獅）、邱智呈（統一獅）、陳晨威（樂天桃猿）