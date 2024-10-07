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▲2024年世界棒球12強賽將在11月開打，B組預賽將舉辦在台北大巨蛋，中職在今（7）日召開記者會，對外公布中華隊的正式28人名單，包含旅美好手林昱珉、潘文輝以及林家正都入選。（圖／記者林之越攝）



▲2024年世界棒球12強賽將在11月開打，B組預賽將舉辦在台北大巨蛋，中職在今（7）日召開記者會，對外公布中華隊的正式28人名單，以及完整的教練團名單。（圖／記者林之越攝）

2024年世界棒球12強賽將在11月開打，B組預賽將舉辦在台北大巨蛋，前日開放售票，台日、台韓大戰都遭到秒殺，因此中華隊的出賽名單也備受球迷關注。包含中職的會長蔡其昌、秘書長楊清瓏，以及中華隊總教練總教練都一同出席。不過在名單公布前12強中華隊教練團沿用去年經典賽班底，由曾豪駒擔任總教練，首席兼捕手教練高志綱、打擊教練彭政閔、投手教練王建民、內野守備教練陳江和、外野守備兼跑壘教練張建銘等人。此外，統一獅總教練林岳平、富邦二軍打擊教練高國輝也都會加入教練團。先前公布的60人大名單中，曾豪駒表示入選的60人之中，有投手29人、捕手6人、內野14人、外野11人，還透露其中有8名旅外球員，多為投手；而中職的本土球員則有52人。投手：林昱珉（亞歷桑納響尾蛇3A）、潘文輝（費城費城人2A）、古林睿煬（統一獅）、邱浩鈞（統一獅）、吳俊偉（中信兄弟）、王志煊（樂天桃猿）、黃子鵬（樂天桃猿）、陳冠宇（樂天桃猿）、莊昕諺（樂天桃猿）、張奕（富邦悍將）、江國豪（富邦悍將）、陳冠偉（味全龍）、林凱威（味全龍）、陳柏清（台鋼雄鷹）捕手：林家正（亞歷桑納響尾蛇2A）、戴培峰（富邦悍將）、吉力吉撈．鞏冠（味全龍）內野手：潘傑楷（統一獅）、江坤宇（中信兄弟）、岳東華（中信兄弟）、朱育賢（樂天桃猿）、林立（樂天桃猿）、李凱威（味全龍）、張政禹（味全龍）外野手：陳傑憲（統一獅）、林安可（統一獅）、邱智呈（統一獅）、陳晨威（樂天桃猿）