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▲吳奕蓉曾以電視節目《幕後有藝思》獲得第54屆金鐘獎自然科學及人文紀實節目主持人獎。（圖／三立提供）

▲廣播節目主持人Gigi林如琦（右）和老公史丹利（左）開設Podcast《鷄史說走就走》分享旅遊及生活趣事，今年兩人也受邀擔任頒獎人。（圖／三立提供）

▲「五堅情」壓軸頒發「流行音樂節目主持人獎」及「流行音樂節目獎」。（圖／三立提供）

「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」將於本週六（12）日晚間7時在臺北流行音樂中心盛大舉行，今年首度增設podcast獎項，國師唐綺陽主持的《唐陽雞酒屋》入圍「podcast獎-生活風格節目獎」，她將擔任「電臺品牌行銷創新獎」及「創新研發應用獎」頒獎人。「兒童節目獎」及「少年節目獎」等獎項，則由主持《超級總動員》的郭彥均頒發，他今年再度入圍節目類金鐘獎「兒童少年節目主持人獎」。頒獎典禮由梁正群與屠潔擔任主持人，表演節目則包括開場表演「美好聲音無所不在」，由怡岑和馬念先合作演出，第二段表演節目「LIFE ON AIR」，表演者為史茵茵與玩弦四度。第三段表演節目為「聲浪如潮 湧向國際」，演出者為人氣樂團「理想混蛋」。吳奕蓉曾以電視節目《幕後有藝思》獲得第54屆金鐘獎自然科學及人文紀實節目主持人獎，也有多年廣播主持經驗，還是去年廣播金鐘獎頒獎典禮主持人，今年她則受邀頒發「社區節目主持人獎」等獎項。「社會關懷節目獎」等獎項則邀請到吳鳳頒獎，他雖為來台發展的外國人，但也經常出席各種公益活動及擔任公益大使。端端（陳端慧）是得獎常勝軍，已獲10座廣播金鐘獎的她，今年將頒發「藝術文化節目獎」及「教育文化節目獎」等獎項。而多次獲獎的資深廣播人土豆仁，為本屆評審委員會主任委員，特別安排由他來頒發今年新增的「Podcast獎-藝術文化節目獎」、「Podcast獎-生活風格節目獎」。今年度特別貢獻獎則由從業超過50年的張茂隆先生（藝名：張民）榮獲。廣播節目主持人Gigi林如琦，跟也曾主持廣播的老公史丹利，時常到處旅遊與網友分享心得，本身也是作家的史丹利更出了不少旅遊相關書籍。夫妻兩人也開設Podcast《鷄史說走就走》分享旅遊及生活趣事，今年兩人也受邀擔任頒獎人。而「類型音樂節目獎及主持人獎」，則邀請到有詼諧童趣的曲風、曾多次入圍金曲獎最佳樂團獎，也獲得金音獎最佳樂團肯定的旺福樂團。而壓軸頒發「流行音樂節目主持人獎」及「流行音樂節目獎」的頒獎人，則邀請到人氣也超旺的「五堅情」，為典禮增添熱鬧氣氛。