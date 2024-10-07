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▲市議員黃守達質疑封街賽車補助800萬元是否合理。（圖／黃守達提供，2024.10.07）

▲盧秀燕指台灣的門票收入，光是比賽車和展示車的保險費就不夠。（資料畫面／台中市政府提供）

台中市上月底舉辦Red Bull Showrun Taichung封街賽車展演，議員質疑花了800萬補助款，不是賽車競賽而是表演秀，城市行銷淪為放煙火的市長個人秀。市長盧秀燕指出，和國外舉辦經驗相比，台中的補助只是小兒科，連賽車的保險都不夠，但是「讓世界看到台灣的價值、城市行銷效益是無法估計的」。台中市議員黃守達今（7）日針對9月28日的Red Bull Showrun Taichung活動提出質詢，他指出，這次F1賽車展演活動總經費約2200萬元，其中市府補助800萬元，比例高達36％，由運動局在競技運動預算增列「補助體育協會或團體籌辦頂級賽事促進本市運動經濟和振興產業發展」900萬元，但此活動並非賽車競賽，而是營利性的表演秀，門票還不便宜，不符「提升本市亞、奧運類競技運動實力及培育競技運動人才」的預期成果，既然市府花大錢補助，應更重視賽車知識與文化的推廣延續，不要淪為放煙火式的市長個人秀。盧秀燕答詢時指出，和國外舉辦經驗相比，市府的補助「真的是小兒科」，活動門票收入才一千萬，光是比賽車和展示車的保險費就不只此數，更不用說賽車手身價等等，這也是東京、台北等各國際城市搶破頭，爭取舉辦封街賽車的原因。下午國民黨議員黃佳恬也質詢此事，盛讚封車賽車為台中創造2.8億產值。盧秀燕指出，過去在電視上看到封街展演，只有羨慕的份，未來在世界各地流傳的畫面，不會只有約翰尼斯堡、東京、美國DC，還有台中的封街展演，這種經濟效益與城市行銷效益是無法估計的。盧秀燕說，讓世界看到台灣的價值是無法估計的，更別說台中長期以來被忽略，過去人們常說重南北輕台中，但去年洲際棒球場舉辦棒球經典賽，激發國人熱血，今年封街賽車繼續努力。她指出爭取賽車活動極為困難，現在台中辦好世界級活動，全世界就會對台中有信心、相信台中有承辦的能力，觀旅、經濟的效益是另外一回事，她強調「對台中有信心，是用錢買不到的」。