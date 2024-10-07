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▲▼西奧多天性害羞又膽小，被送進收容所後嚇壞了，將貓窩當作「龜殼」隱身，志工也溫暖地貼了紙條提醒大家。（圖／翻攝自TikTok＠catcaresociety）

▲西奧多把貓窩當作「龜殼」，刻意藏在裡頭探索新環境，讓其他經過的貓咪也相當困惑。（圖／翻攝自TikTok＠catcaresociety）

虎斑貓西奧多（Theodore）天性膽小又怕生，牠被送進美國科羅拉多州收容所後，正在努力適應新環境。有志工清潔時發現，活動空間竟有一個「移動貓窩」，仔細查看才發現，原來西奧多將貓窩當作「龜殼」，隱身在裡頭探索四周，志工也溫暖地貼上紙條，寫道：「請不要坐或站在我身上，我是西奧多的龜殼！」美國科羅拉多州收容所「Cat Care Society」收留了虎斑貓咪西奧多，西奧多因為會在家中亂尿尿，被前飼主送來，棄養文件上更寫著：「牠害怕離開任何讓他感到舒適的地方。」而Cat Care Society的收容空間能讓貓咪們自由活動，只要獸醫檢查完畢就會放貓咪們進入集體活動區域，這讓西奧多瞬間嚇壞了。志工蜜雪兒（Michelle）隔天一早在清潔活動區域時，發現有個黃色的貓窩，竟自己在地板上移動，走近一看才發現，原來西奧多把貓窩當作「龜殼」，刻意藏在裡頭探索新環境，讓其他經過的貓咪也相當困惑。志工擔心有人沒注意到隱身的西奧多，因此在貓窩上貼紙條，寫上：「請不要坐或站在我身上，我叫做西奧多，我現在是一隻烏龜，躲在這個下面。」西奧多目前已經在收容所待了數天，仍然習慣在貓窩中適應新環境。志工表示，前飼主透露，西奧多其實是一隻愛講話、親人的貓咪，只是面對陌生人會很害羞，在陪伴西奧多尋找新家的過程中，志工表示西奧多未來的主人需要很多愛心與耐心，「最好是沒有小孩的家庭，這是我們認為牠在前一個家庭會緊張的原因。」