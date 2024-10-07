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京華城案因涉不法圖利，法院日前裁准扣押111.7億元土地。台北市長蔣萬安今（7）日證實，據都發局回報，已收到法院裁定書，將依規定不予京華城施工勘驗；後續如不予興建，北市府也就不予執照。台北市長蔣萬安日前針對京華城土地遭扣押一事表示，將在今天發函法院確認是否停工。民眾黨北市議會黨團今早也質疑都還沒收到裁定書，現在就「尾巴搖狗」，呼籲蔣萬安依法行政。不過，蔣萬安下午赴北市議會備詢前受訪證實，經都發局回報，市府已經收到法院裁定書，「我們有仔細研究內部包括過去幾個函示，依照相關法律解釋跟函示，我們就依照規定不予施工勘驗；後續如給不予興建，我們就不予執照。」至於民眾黨團指控蔣萬安根本沒有跟台智光解約，蔣萬安則澄清，早在4月8日就已經終止台智跟北市警察局的監視器子約，並回歸到母約以相關預算支應。