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▲傑克的麥拉倫車頭全毀，零件散落在高速公路上。（圖／翻攝YT@Jack Doherty）

▲傑克去年才剛入手這台超跑，沒想到才開一年多就因為危險駕駛行為撞爛了。（圖／翻攝YT@Jack Doherty）

網紅再次做了最壞示範！美國知名YouTuber傑克（Jack Doherty）於10月5日駕駛著麥拉倫（McLaren）超跑發生嚴重車禍，而肇事原因全被他自己的直播鏡頭拍下，在車子失控打滑的前一刻，他還低著頭滑手機，完整事件也引發大批網友怒火。Z世代YouTuber傑克，年僅20歲就在YouTube上累積1490萬訂閱，並擁有直播主身分，成名得快也讓他財富累積迅速，平時出門都開著自己的藍色麥拉倫跑車，並開啟直播與觀眾互動。在10月5日當天，傑克開著車行駛在邁阿密的高速公路上，不但一邊低頭玩手機，還持續重踩油門任車子加速，絲毫不顧當下是雨天視線不佳，沒想到就在傑克再次低頭滑手機的下一刻，意外發生了，車子因為地面濕滑而失去控制，傑克才將雙手都放上方向盤想將車頭拉正，但無奈已經來不及了，下秒超跑就以極快速度失控打滑撞向路邊護欄，直播鏡頭也因此一度暫停。事後傑克與副駕駛的攝影師都下車察看傷勢，攝影師頭上有傷口流下鮮血，駕駛傑克則無大礙，只是他去年才剛花20萬多美金（650萬新台幣）買下並大改的麥拉倫超跑車頭全毀，也讓他忍不住在鏡頭前崩潰咒罵。由於傑克滑手機開車的直播當下，就已經有超過18萬人同時觀看，也成為了最壞的示範。後續傑克也在10月7日發出新影片講述自己後續的狀況，但仍有大批網友砲轟他不顧朋友的安危進行危險駕駛，希望影音平台能對他做出懲處。