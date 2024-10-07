我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳宗憲（左二）回應楊繡惠與徐乃麟的風波。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲吳宗憲（右）談到兒子鹿希派一度情緒激動，坦言鹿希派是他見過最「寶」的人。（圖／記者吳翊緁拍攝）

59歲資深女星楊繡惠日前凌晨突發文怒控，遭到徐乃麟羞辱：「妳最賤！」氣得宣布再也不上該節目，和徐乃麟隔空交火，風波延燒多日，楊繡惠昨（6）日開直播認錯道歉。同為綜藝大哥的吳宗憲今（7）日受訪時直言，在螢光幕前為了做效果不能走心，認為徐乃麟不需要道歉，「舞台上誰先翻臉就是輸家。」楊繡惠槓上徐乃麟的風波最近鬧得滿城風雨，吳宗憲被問及此事表示：「那個沒事啦，在舞台上誰先翻臉誰就輸家，不可以這樣。」他透露和楊繡惠、徐乃麟都是很熟的朋友，希望楊繡惠別那麼在意，在台上被罵，就更兇的罵回去，「拳擊舞台上了台一定要互毆，不然觀眾要看什麼？下了台就不行。」一旁的王彩樺笑虧吳宗憲：「你罵我賤，我就說『我是小賤賤』！」讓吳宗憲忍不住笑出來，點頭說：「舞台上是耍幽默的地方。」至於會覺得徐乃麟需要道歉嗎？他坦言：「不用啦！加起來都2百多歲了！」一番話讓全場笑翻，吳宗憲引用俚語「山羊過獨木橋，非得要鬥的你死我活」，強調要是太好鬥，2個人都會一起落水，兩敗俱傷，吳宗憲也表示，「我以前也是好鬥，我現在已經覺得我的人生不會浪費在沒用的地方上。」話鋒一轉，吳宗憲談到兒子鹿希派一度情緒激動，「以前兒子會知道我多偉大，長大後我還陪他開兩次記者會，是出事記者會，不是發片記者會！」一旁王彩樺笑說：「憲哥你的小孩都很優秀，所以來一個比較特別的。」吳宗憲也感嘆：「鹿希派是我看過最寶的人。」提及交給鹿希派的副業「老唐牛肉麵」，他透露本（10）月台中將開新分店。