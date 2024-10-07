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▲台灣大哥大總經理林之晨今（7）日宣布，將邀請「柔道男神」楊勇緯參與音樂會，屆時將跟艾薇和柏霖PoLin跨界演唱2024巴黎奧運中華隊官方應援曲《Never Give Up》。（圖／記者周淑萍攝）

▲台灣大日月潭花火音樂會11/2登場，艾薇將與75人編制的大型交響樂團樂興之時共同演出。（圖／記者周淑萍攝）

2024台灣大哥大日月潭花火音樂會將於11月2日登場，今年的音樂會將有23首全新曲目，搭配AI生成動畫，以及480秒的花火秀，現場由75人編制的大型交響樂團樂興之時與歌手艾薇、柏霖PoLin共同演出，並由柔道男神楊勇緯熱血飆唱2024巴黎奧運中華隊打造的官方應援曲《Never Give Up》。台灣大哥大日月潭花火音樂會已經舉辦15年，吸引超過39萬民眾參與。今年邁入第16屆，再次集結華麗卡司，邀請艾薇、柏霖PoLin，並由深耕台灣的國際指揮江靖波率領的樂興之時管絃樂團演繹23首中西方熱門歌曲。今年曲目主題為「智由心 MeMes」，以充滿科技概念的《Star Trek Main Theme》作為開場，融合AI與音樂元素，展現科技賦能的力量，並透過AI生成周杰倫的《床邊故事》、五月天的《孫悟空》等曲目的視覺動畫，打造科技奇幻場景。此外，台灣大哥大總經理林之晨今（7）日宣布，將邀請「柔道男神」楊勇緯參與音樂會，屆時楊勇緯將會和艾薇以及柏霖PoLin跨界演唱2024巴黎奧運中華隊官方應援曲《Never Give Up》。音樂會還將攜手「切膚之愛基金會」，關懷失智症患者，並呼籲大眾共同關注失智症的預防與照護。台灣大哥大日月潭花火音樂會為免費入場，前400名攜帶「愛心造型或圖案物品」的民眾，完成《Never Give Up》副歌接唱指定任務，即可入座搖滾區。此外，主辦單位還規劃了Facebook社群活動「解ME：2025」，邀請網友透過科技重新解讀自我，並分享利用AI繪圖工具生成的2025年自畫像，即有機會獲得11月2日音樂會搖滾區座位及大淶閣湖景雙人房住宿（價值9,800元）。