NBA季前熱身賽，洛杉磯湖人今（7）日交手鳳凰城太陽，湖人球星「詹皇」LeBron James終於可以跟兒子Bronny James同場亮相，完成NBA首度的「父子連線」詹皇也開心說：「我認為他能夠保持頭腦清醒，能夠戴上眼罩，即便經歷了去年的事情，他從中恢復過來，繼續努力，繼續讓他自己處於可以被選中的位置上。」由於今天剛好是Bronny James20歲生日，這次父子同台，回憶過去照片，兩人都相差極大。
小詹皇可愛萌樣 老爸十分疼愛
詹皇在過去就曾於個人社群網站，曬出自己與兒子在騎士隊時期，跟兒子一起坐在板凳席照片，經過高中、大學，他終於進入NBA跟老爸同隊打球。
比賽進行到第2節時，詹皇的大兒子Bronny James也上場，兩人上演NBA史上首度父子同台戲碼，也讓球迷們見證這難得一刻，Bronny James打了9分鐘就有3失誤僅1籃板。
此外，39歲的詹皇也在熱身賽登場，展現高效率給同隊的大兒子看，詹皇攻下19分，只是湖人末節遭到逆轉，最終以114：118不敵太陽，吞下熱身賽2連敗。
詹皇也開心說：「我認為他能夠保持頭腦清醒，能夠戴上眼罩，即便經歷了去年的事情，他從中恢復過來，繼續努力，繼續讓他自己處於可以被選中的位置上。」
湖人主帥J. J. Redick也說：「作爲一位籃球迷，這是很令人激動的時刻，這很酷。」Bronny James今年簽下4年790萬美元合約，未來也將跟老爸一起在NBA賽場創下各種紀錄。
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詹皇在過去就曾於個人社群網站，曬出自己與兒子在騎士隊時期，跟兒子一起坐在板凳席照片，經過高中、大學，他終於進入NBA跟老爸同隊打球。
比賽進行到第2節時，詹皇的大兒子Bronny James也上場，兩人上演NBA史上首度父子同台戲碼，也讓球迷們見證這難得一刻，Bronny James打了9分鐘就有3失誤僅1籃板。
此外，39歲的詹皇也在熱身賽登場，展現高效率給同隊的大兒子看，詹皇攻下19分，只是湖人末節遭到逆轉，最終以114：118不敵太陽，吞下熱身賽2連敗。
詹皇也開心說：「我認為他能夠保持頭腦清醒，能夠戴上眼罩，即便經歷了去年的事情，他從中恢復過來，繼續努力，繼續讓他自己處於可以被選中的位置上。」
湖人主帥J. J. Redick也說：「作爲一位籃球迷，這是很令人激動的時刻，這很酷。」Bronny James今年簽下4年790萬美元合約，未來也將跟老爸一起在NBA賽場創下各種紀錄。