NBA季前熱身賽，洛杉磯湖人今（7）日交手鳳凰城太陽，湖人球星「詹皇」LeBron James終於可以跟兒子Bronny James同場亮相，完成NBA首度的「父子連線」詹皇也開心說：「我認為他能夠保持頭腦清醒，能夠戴上眼罩，即便經歷了去年的事情，他從中恢復過來，繼續努力，繼續讓他自己處於可以被選中的位置上。」由於今天剛好是Bronny James20歲生日，這次父子同台，回憶過去照片，兩人都相差極大。

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小詹皇可愛萌樣　老爸十分疼愛

詹皇在過去就曾於個人社群網站，曬出自己與兒子在騎士隊時期，跟兒子一起坐在板凳席照片，經過高中、大學，他終於進入NBA跟老爸同隊打球。

比賽進行到第2節時，詹皇的大兒子Bronny James也上場，兩人上演NBA史上首度父子同台戲碼，也讓球迷們見證這難得一刻，Bronny James打了9分鐘就有3失誤僅1籃板。

此外，39歲的詹皇也在熱身賽登場，展現高效率給同隊的大兒子看，詹皇攻下19分，只是湖人末節遭到逆轉，最終以114：118不敵太陽，吞下熱身賽2連敗。

詹皇也開心說：「我認為他能夠保持頭腦清醒，能夠戴上眼罩，即便經歷了去年的事情，他從中恢復過來，繼續努力，繼續讓他自己處於可以被選中的位置上。」

湖人主帥J. J. Redick也說：「作爲一位籃球迷，這是很令人激動的時刻，這很酷。」Bronny James今年簽下4年790萬美元合約，未來也將跟老爸一起在NBA賽場創下各種紀錄。

▲外界如今對湖人隊選進Bronny James的看法褒貶不一，許多網友酸他是「靠爸」族，也有人稱是詹皇在背後從中作梗，而稍早美國知名戲劇演員Kevin Hart則替詹皇抱屈，並表示「他為什麼不能期盼自己的兒子成功。」（圖／取自LeBron James個人IG帳號)
▲過去詹皇跟兒子在休息板凳上的回顧照片，再度被挖出。（圖／取自LeBron James個人IG帳號)

▲洛杉磯湖人明星大前鋒Anthony Davis受訪時表示，Bronny在訓練賽中三分投得很準，還在老爸LeBron James臉上進球，讓詹皇急得想要「上身體」。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人Bronny James在訓練賽中三分投得很準，還在老爸LeBron James臉上進球。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人交手鳳凰城太陽的季前熱身賽中，球星「詹皇」LeBron James（左）的兒子Bronny James（右），在第二節被換上場，實現NBA歷史上首次的「父子同場」。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人交手鳳凰城太陽的季前熱身賽中，球星「詹皇」LeBron James（左）的兒子Bronny James（右），在第二節被換上場，實現NBA歷史上首次的「父子同場」。（圖／美聯社／達志影像）

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