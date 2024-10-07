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▲過去詹皇跟兒子在休息板凳上的回顧照片，再度被挖出。（圖／取自LeBron James個人IG帳號)





▲洛杉磯湖人Bronny James在訓練賽中三分投得很準，還在老爸LeBron James臉上進球。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯湖人交手鳳凰城太陽的季前熱身賽中，球星「詹皇」LeBron James（左）的兒子Bronny James（右），在第二節被換上場，實現NBA歷史上首次的「父子同場」。（圖／美聯社／達志影像）

NBA季前熱身賽，洛杉磯湖人今（7）日交手鳳凰城太陽，詹皇在過去就曾於個人社群網站，曬出自己與兒子在騎士隊時期，跟兒子一起坐在板凳席照片，經過高中、大學，他終於進入NBA跟老爸同隊打球。湖人主帥J. J. Redick也說：「作爲一位籃球迷，這是很令人激動的時刻，這很酷。」Bronny James今年簽下4年790萬美元合約，未來也將跟老爸一起在NBA賽場創下各種紀錄。