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搭上降息循環列車，債券ETF在投資市場刮起旋風，最新受益人達到194萬人，相較上週增加10969人。觀察今年以來債券ETF受益人數成長表現，除了美國公債ETF外，配息高的投等債也受到許多投資人大力追捧，撇除今（2024）年成立的投等債ETF，冠軍由群益ESG投等債20+（00937B）奪下，增幅超過1倍。國泰投資級公司債（00725B）位居亞軍，增幅達66%。債券ETF受到許多投資人追捧，有網友在臉書分享，看到很多人在推債券ETF，號稱配息都算是海外收入，等於收到配息不會扣配息稅，讓該名網友只要看到價格比較甜就逢低加碼2到3張，國泰投資級公司債經過上周的兩天颱風假，繼續開漲，表現穩健且配息又高，還因此決定將6張中信優先金融債（00773B）轉成00725B。專家指出，債券ETF選擇多元，在降息循環中，投等債表現又優於非投等債，統計2000年至今，降息後一年的報酬，投資等級債是非投資等級債的近三倍，且投資等級債還有配息高、違約風險低等特性。像是近期宣布配息的00725B，配息金額0.685元再創新高，年化殖利率達7%，為10月除息的投等債ETF配息王，想參與除息的股民可以在10/16前買進。法人機構則表示，展望後市，債券行情還沒結束，根據美國聯準會公布的最新點陣圖來看，今年還有2碼降息空間，明後年仍會繼續降息，建議投資人一定要有耐心，等待降息行情到來。面對債券ETF，最好的投資策略就是「抱緊處理、長期抗戰」，此時可搭配收益較高的投資等級債，有穩健配息落袋，在資金運用上也更加靈活。