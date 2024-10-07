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日前，警方接獲情資，指桃園火車站前某越南舞廳有涉毒，不但禁止本國人入內消費，甚至成立臉書粉絲團行銷，更舉辦辣妹舞蹈比賽、及抽獎活動，招攬並容留越南籍移工至舞廳大開毒趴，桃園市刑大報請桃園地檢署指揮，會同桃園、平鎮、龍潭等分局、保安警察大隊等，出動百名警力攻堅，於現場查獲合型毒品咖啡包、愷他命、K菸、新興毒品喵喵粉末、哈密瓜錠等，並帶回348人。據了解，該舞廳於2019年間，就曾遭查獲多起舞客施用、持有毒品案件，此次檢警接獲情資，動員近百名警力，於今年6月間攻堅查緝，於現場天花板夾層、垃圾桶等處，查扣混合型毒品咖啡包、愷他命等800包毒品，同時查獲疑似涉毒越南籍移工348人，其中有9人，疑似為失聯逃逸、逾期居留移工。桃園市刑大隊強調，對於毒品犯罪採零容忍，絕不容許不法份子危害本市治安，將持續針對涉毒營業場所加強掃蕩，全力遏止營業場所散布毒品危害國人身心健康，維護轄內治安環境。